Waar moet je rekening mee houden?

Je kunt voor je nieuwe huis een hypotheek afsluiten tot maximaal 100% van de marktwaarde van de nieuwe woning. Er is 1 uitzondering. Als je extra geld nodig hebt om je huis energiezuiniger te maken, dan mag je meer lenen. Hoeveel meer? Dat hangt af van het energielabel van het huis. Maar nooit meer dan 106% van de marktwaarde van de woning. En het geld moet je echt gebruiken om je huis te verduurzamen.

Extra kosten

Dit betekent dat je de meeste aankoopkosten zelf moet betalen. Denk aan overdrachtsbelasting, notariskosten, taxatiekosten en hypotheekadvieskosten.

Deze eenmalige aankoopkosten worden ook wel de kosten koper (k.k) genoemd. Aan deze eenmalige aankoopkosten ben je vaak het meest kwijt.

Bij bestaande bouw zijn de kosten koper (k.k.) 4 á 6% van de aankoopprijs. Voor starters zijn de kosten lager. Die betalen geen overdrachtsbelasting als ze aan de voorwaarden voldoen.

Bij nieuwbouw is dat zo’n 3% van de koopsom.

Als je een bestaande woning koopt heb je dus meer eigen geld nodig dan bij een nieuwbouwwoning.

Hoe bereken je de kosten koper?

Ben je benieuwd hoe hoog de aankoopkosten zijn? Gebruik dan onze rekentool. Vul de waarde in van het huis dat je wilt kopen. Dan krijg je een overzicht van de bijkomende aankoopkosten. En zie je hoeveel je maximaal kunt lenen.

Bestaande bouw

Nieuwbouw

Hoe kan ik de bijkomende kosten financieren?

Gelukkig zijn er veel mogelijkheden om aan het benodigde geld te komen.

Bijvoorbeeld: