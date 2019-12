Nieuwe rentevaste periode kiezen voor je hypotheek

Op het moment dat je rentevaste periode is afgelopen, kun je een nieuwe renteperiode kiezen. Op dat moment kun je ook zonder boete oversluiten naar een andere bank. De bank moet je 3 maanden vóór de afloop van de renteperiode informeren. In die 3 maanden kun je beide opties tegen elkaar afwegen.

Verlengen bij je eigen bank

Kies je een nieuwe rentevaste periode bij je eigen bank, dan zijn hier geen kosten aan verbonden. Let op de termijn waarbinnen je moet reageren. Ben je te laat, dan zal de bank de hypotheek automatisch verlengen tegen de vorige renteperiode.

Wie ervoor kiest om advies in te winnen bij een financieel adviseur betaalt advieskosten.

Overstappen naar een andere bank

Besluit je naar een andere bank te stappen, dan betaal je geen boeterente voor het openbreken van je oude hypotheek op de renteherzieningsdatum. Wel zijn er flinke bijkomende kosten zoals advies-, notaris- en taxatiekosten. Reken eerst uit of je die terugverdient door een lagere hypotheekrente bij een nieuwe aanbieder. Een uitzondering geldt voor hypotheken met een verhuisboete. Tegenwoordig worden deze niet meer aangeboden, maar heb je een hypotheek van jaren geleden, dan kan daar nog een verhuisboete voor gelden.

Rente-opslag

Op het moment dat je een nieuwe renteperiode kiest, is het ook belangrijk te kijken of je een lagere opslag of een korting kunt krijgen. Dit geldt, met uitzondering van Delta Lloyd, niet voor hypotheken met NHG: hiervoor gelden geen rente-opslagen.

Op de renteherzieningsdatum zijn banken verplicht om het nieuwe rente-aanbod te baseren op de actuele restschuld: het rentetarief moet passen bij de lening in verhouding tot de waarde van de woning. De meeste banken kijken echter niet naar de waarde van de woning. Is de waarde van je huis gestegen, dan kan de hypotheekrente waarschijnlijk omlaag.

Check je opslag met ons stappenplan: check de risico-opslag op je hypotheek.

Woning in waarde gestegen

Check ook de manier waarop je moet aantonen dat de woning flink in waarde is gestegen. Er zijn banken die altijd een taxatie eisen. De Consumentenbond is het niet mee eens met de Leidraad Risico-opslag.

WOZ-waarde

Als je denkt dat je woning meer waard is geworden en je hierdoor in een lagere risicoklasse terecht kunt komen, moet je dit zelf aantonen. Kijk eerst of de WOZ-waarde die de gemeente aan jouw huis toekent, hoog genoeg is. Is dit zo, kijk dan of jouw bank die waarde accepteert, en zo ja, of de bank die waarde gelijk stelt aan de actuele marktwaarde van de woning.

Is dat niet het geval dan kun je beter voor een paar honderd euro een taxatie laten uitvoeren. Dat doe je natuurlijk alleen als je vermoedt dat jouw huis sinds de laatste renteherziening flink in prijs is gestegen en je momenteel nog een rente-opslag betaalt.

Let op bij een spaarhypotheek

Heb je een spaarhypotheek, dan is een lagere rente niet altijd gunstig. Je spaart namelijk in de spaarpolis tegen dezelfde rente die je betaalt voor je hypotheek. Bij een lagere hypotheekrente zal de spaarpremie stijgen en daardoor kunnen de netto hypotheeklasten (dus na teruggave van belasting) stijgen. Dat zal met name in het laatste (driederde) deel van de totale looptijd het geval zijn. In het eerste (eenderde) en tweede (tweederde) deel pakt een daling van het rentepercentage doorgaans wel voordelig uit.

De hypotheekrente vastzetten: welke periode kies je?

Bij de huidige lage rentes zullen veel mensen kiezen voor een lange rentevaste periode van tenminste 10 jaar. Zo weet je voor lange tijd waar je aan toe bent. Het nadeel hiervan is, dat de hypotheekrente voor een langere periode hoger is dan voor een kortere periode. Pas na renteherziening kun je dit te veel betaalde weer terugverdienen. Of dat lukt kun je vooraf niet inschatten. Niemand weet wat de rente op langere termijn gaat doen. Keuze voor een langere rentevaste periode is kopen van zekerheid. Je weet dat je de huidige lasten kunt betalen. Dat geeft rust.

Verhuizing

Bij verhuizen heb je opnieuw de keus tussen de oude contractrente meenemen of kiezen voor de dagrente op dat moment. Je neemt de oude rente mee als de actuele rente hoger is dan de rente uit je oude hypotheekcontract. Gezien de lage rente van dit moment is die kans groot. Realiseer je wel dat je de oude rente alleen kunt meenemen als je bij dezelfde geldgever blijft.

