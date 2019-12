WOZ-waarde: dit moet je weten

Ieder jaar krijg je als woningbezitter een brief van de gemeente met de WOZ-waarde van je woning. Wat moet je weten over de WOZ-waarde? Wij zetten de belangrijkste zaken op een rij.

Wat is de WOZ-waarde?

De gemeente stuurt woningbezitters in de eerste 8 weken van elk jaar een WOZ-beschikking (Waardering Onroerende Zaken). De WOZ-waarde is een schatting van de marktwaarde van je woning op 1 januari van het voorgaande jaar. Het gaat bij de WOZ-beschikking die je begin 2020 ontvangt dus om de waarde op 1 januari 2019. 1 januari 2019 wordt dan de peildatum genoemd.

Vergis je niet in de datum

De data van de WOZ-waarde worden heel vaak verhaspeld. Wij zagen die vergissing voorbij komen bij telefonisten van de gemeente en de Belastingdienst, maar ook bij belastingadviseurs.

Doe je bijvoorbeeld in 2020 belastingaangifte over 2019, gebruik dan de waarde uit de beschikking van jouw gemeente met als peildatum 1 januari 2018. Die beschikking heb je begin 2019 gekregen.

Eigenaren krijgen deze beschikking meestal tegelijkertijd met de gecombineerde aanslag gemeentelijke heffingen, waarin de onroerendezaakbelasting (OZB), afvalstoffenheffing, waterschapsbelasting en rioolbelasting worden opgelegd. Hoe hoger de WOZ-waarde, hoe hoger de aanslagen voor gemeentelijke belastingen en je inkomstenbelasting uitvallen.

Hoe stelt de gemeente de WOZ-waarde vast?

Controleer de WOZ-waarde!

Het is niet verplicht maar wel verstandig om de WOZ-waarde te controleren. Bij het niet doorgeven van een verkeerde WOZ-waarde riskeer je geen boete, maar een verkeerde waardering kan wel in je nadeel werken. Zowel een te hoge als een te lage waarde kan honderden of zelfs duizenden euro’s kosten. Ook voor wie geen bijzonder duur pand heeft of huurt.

Globale vaststelling

Controle is zinvol omdat de waarde regelmatig onnauwkeurig wordt vastgesteld. Niet voor niets worden er jaarlijks meer dan 100.000 WOZ-waarden bijgesteld na klachten daarover. Een misser hier en daar is ook onvermijdelijk vanwege het systeem dat gebaseerd is op schattingen. Het zou een te groot deel van de belastingopbrengsten kosten als de gemeente elk jaar alle huizen uitvoerig van binnen en buiten moet laten bezichtigen en taxeren.

Computermodellen

De WOZ-waarde wordt geschat aan de hand van computermodellen, die de kenmerken van je woning vergelijken met de kenmerken en de prijs van een groot aantal rond de peildatum verkochte woningen in de gemeente. Bij de WOZ-waarde die je in 2020 ontvangt, wordt je huis dus vergeleken met rond 1 januari 2019 verkochte woningen.

Handmatige aanpassingen

Gemeentetaxateurs controleren daarnaast regelmatig aan de hand van Funda, luchtfoto’s en aanvragen van vergunningen of de ingevoerde kenmerken nog kloppen. En of de output van de modellen inderdaad logisch is. Klopt bijvoorbeeld de waardeverhouding tussen een hoekwoning en de naastgelegen tussenwoning? Maar het blijft een massaal proces, waarbij de taxateur lang niet alles over je woning weet.

Voordelen van een lage WOZ-waarde

Voordelen van een hoge WOZ-waarde

Te hoge of lage WOZ-waarde?

Ben jij het niet eens met de hoogte van de WOZ-waarde? Laat het er dan niet bij zitten, maar kom in actie. Neem contact op met je gemeente en maak bezwaar tegen de hoogte.

Lees hoe je bezwaar maakt tegen de WOZ-waarde

