Overlijdensrisicoverzekering opzeggen

Je kunt overwegen om je overlijdensrisicoverzekering (ORV) op te zeggen als de hypotheekaanbieder die niet meer verplicht stelt voor je hypotheek. De meeste aanbieders hebben die verplichting tegenwoordig niet meer.

Bij welke hypotheekaanbieders is een overlijdensrisicoverzekering verplicht?

Bij een klein aantal aanbieders is een ORV verplicht als er je een hypotheek zonder Nationale Hypotheek Garantie hebt.

Is een ORV niet (meer) verplicht? Zeg de ORV alleen op als de achterblijvende partner de hypotheeklasten zelf kan dragen. Vraag eerst toestemming aan de hypotheekbank voordat je je ORV opzegt.

Overstappen met je overlijdensrisicoverzekering

De premies voor overlijdensrisicoverzekeringen zijn nu veel lager dan jaren geleden. Heb je lang geleden een ORV afgesloten? Dan heb je grote kans dat je goedkoper uit bent als je overstapt naar een andere verzekeraar.

Eigenlijk zeg je je oude verzekering op en sluit je weer een nieuwe af. Zeg nooit je oude verzekering op voordat de nieuwe verzekeraar je accepteert. En vraag vooraf toestemming aan de bank. Vergelijk premies op vergelijkingssites als Moneywise en Independer.

Aanpassen overlijdensrisicoverzekering

Dit kun je aanpassen bij een ORV die gekoppeld is aan je hypotheek:

Het verzekerde bedrag verlagen.

Eén verzekerde persoon in plaats van 2.

Een andere persoon meeverzekeren (bijvoorbeeld na een echtscheiding).

Een andere persoon als begunstigde opnemen.

De looptijd inkorten.

Overleg altijd met de bank of de wijzigingen akkoord zijn.

Je gezondheid verandert

Verandert je gezondheid na het invullen van de gezondheidsverklaring of na de medische keuring? Dan ben je verplicht dit te melden aan je verzekeraar. Doe je dat niet, dan kan dit invloed hebben op je premie of de uitkering bij overlijden.

Voorbeeld

Ben je bijvoorbeeld 2 jaar lang gestopt met roken, dan kan je premie lager uitvallen. Andersom kan ook. Rook je nu wel of heb je gezondheidsproblemen en geef je dit niet door? Dan krijgen je nabestaanden geen of een deel van de uitkering als je overlijdt. Wijzigingen in je gezondheidstoestand kun je het beste zo snel mogelijk doorgeven.

Kosten van wijzigen

Het wijzigen van een ORV die aan je hypotheek is gekoppeld, is vaak niet gratis. Veel hypotheekverstrekkers sturen je verplicht naar een financieel adviseur. Verder rekenen banken vaak administratiekosten voor een wijziging. Dus ook voor het wijzigen van de ORV zelf of de verpanding.

Overlijdensrisicoverzekering verpanden

Is je overlijdensrisicoverzekeringpolis verpand? Dan mag de bank de hypotheekschuld aflossen met de uitkering uit de overlijdensrisicoverzekering. Stap je over naar een andere verzekeraar? Dan moet je ook de verpanding wijzigen. Check vooraf bij je bank met welke kosten je te maken krijgt. Er zijn grote verschillen in de kosten die hypotheekverstrekkers rekenen.