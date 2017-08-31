Recht op nazorg

Je hebt als klant na het afsluiten van een financieel product recht op nazorg. Tijdens de looptijd moet je worden geïnformeerd over belangrijke wijzigingen in het product of eerste advies. Ook over relevante wet- en regelgeving. Denk hierbij aan verandering in de hypotheekrenteaftrek of een nieuw rentevoorstel na afloop van de rentevaste periode.

Een tussenpersoon moet bijvoorbeeld (simpele) vragen kunnen beantwoorden over het oorspronkelijke advies. Ook moet hij gewijzigde klantgegevens verwerken.

Nazorg: wat valt daaronder?

Als je hebt betaald voor financieel advies, dan mag de adviseur niet voor elke aanvullende vraag opnieuw kosten berekenen. Maar wat precies wel en niet onder de wettelijke nazorg valt na een advies of bemiddeling, is onduidelijk.

Gratis nazorgdiensten

De adviseur moet kosteloos de volgende zaken aanbieden, op grond van de zorgplicht:

Vragen beantwoorden over het oorspronkelijke advies.

Informeren over nieuwe wetgeving en de invloed daarvan op jouw verzekering of hypotheek.

Belastingvragen beantwoorden, bijvoorbeeld over aftrekbaarheid van het afgesloten product.

Controleren of het kapitaal wordt gehaald bij een kapitaalverzekering met een doelkapitaal (beleggingsverzekering).

Signaleren dat de rentevaste periode afloopt bij je hypotheek.

Gewijzigde klantgegevens doorgeven aan de bank/verzekeraar waar jouw product loopt. En informatie van die aanbieder aan jou doorgeven.

Wat is het verschil tussen informeren en adviseren?

Volgens toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) is er een verschil tussen informeren en adviseren.

Adviseren

Bij adviseren gaat het om een persoonlijke aanbeveling en een nieuw, specifiek financieel product dat je gaat afsluiten. Een aanbeveling van alleen een soort of type financieel product, zoals ‘een annuïteitenhypotheek’, valt hier niet onder. Ook een negatief advies (sluit geen hypotheek Y af bij aanbieder X) valt niet onder ‘adviseren’.

Informeren

Gaat het om een andere situatie? Dan is het volgens de regels van de AFM 'informeren'. Wettelijke nazorgdiensten of activiteiten vallen bijvoorbeeld hieronder. En ook een individuele ‘aanbeveling’ op een bestaand product valt onder informeren, niet adviseren. Een voorbeeld is een tussenpersoon die jou wijst op bepaalde financiële risico's, zoals een pensioentekort. Ook een aanbeveling van een tussenpersoon om een bestaande aflossingsvrije hypotheek met een bedrag af te lossen valt onder informeren.

Bekijk de volledige toelichting in de Interpretatie informeren en adviseren (pdf). Let op: dit geldt niet voor beleggingsondernemingen.

Serviceabonnement voor (extra) nazorg

Tussenpersonen kunnen een serviceabonnement aanbieden. Hiermee betaal je vaak maandelijks voor aanvullende of extra nazorgdiensten. Hiervoor controleren ze bijvoorbeeld jaarlijks of jouw financiële situatie is gewijzigd en of jouw financiële producten moeten worden aangepast.

Voor serviceabonnementen heeft de AFM (Autoriteit Financiële Markten) uitgangspunten geformuleerd. Zo moeten diensten nuttig zijn en aansluiten bij jouw behoeften als klant. Maar dit is een grijs gebied en voor jou als klant lastig te beoordelen.

Een serviceabonnement is niet verplicht. Je moet er als klant nadrukkelijk mee akkoord gaan. Wij raden het afsluiten van een serviceabonnement over het algemeen af. Ze zijn duur en als je je hypotheek wilt aanpassen (verhogen of verhuizen) moet je alsnog advies- en bemiddelingskosten betalen. Je kunt beter apart betalen voor advies als je situatie wijzigt.

Betalen voor nazorg: 4 tips

Vergelijk de gemiddelde kosten via de vergelijkingskaarten van adviseurs. Kies een adviseur waar een serviceabonnement niet verplicht is en je op verschillende manieren kunt betalen. Zoals betalen per uur, per dienst of abonnement. Leg vooraf duidelijk vast welke dienstverlening je na het afsluiten van het product mag verwachten en wat dit kost. Kies je voor een serviceabonnement? Kijk dan goed welke nuttige diensten erin zitten en wat dit maandelijks kost.

Advieskosten als je situatie verandert

Je financiële situatie kan in de toekomst compleet veranderen. Je kunt bijvoorbeeld werkloos of arbeidsongeschikt worden, kinderen krijgen of gaan scheiden. Als je hiervoor financieel advies nodig hebt, dan hoort dit advies niet bij de wettelijke nazorg. Je kunt voor dit advies een adviesbedrag afspreken met je financieel adviseur. Met sommige (duurdere) serviceabonnementen krijg je wel korting op de adviestarieven.

Vergelijkingskaart hypotheek verplicht

Een adviseur of bemiddelaar die producten adviseert of afsluit die onder het provisieverbod vallen moet een vergelijkingskaart op de website zetten. Het gaat dan om producten zoals een hypotheek, levensverzekering en uitvaartproduct.

In de vergelijkingskaart staat:

Om wat voor dienst het gaat

Hoe hoog de kosten zijn (gemiddeld)

Of dit met of zonder advies is

Wat je kunt verwachten voor én na het afsluiten van het product

Je mag meer nazorg verwachten wanneer je advies hebt ingewonnen dan na zelf afsluiten zonder advies ('execution only’).

Klacht over een adviseur?

Vind je dat jouw adviseur of bemiddelaar te kort is geschoten in zijn zorgplicht? Of houdt je adviseur zich niet aan de afgesproken diensten in het serviceabonnement? Klaag dan bij de adviseur en stap vervolgens naar klachtenloket Kifid (dat is gratis). Zoek ook naar eerdere uitspraken over soortgelijke kwesties om je betoog te ondersteunen.

Hypotheekadvies van de Consumentenbond

Je kunt via ons ook hypotheekadvies inwinnen. Het hypotheekadvies is 100% onafhankelijk (en zonder serviceabonnement). We werken hiervoor samen met Frits Hypotheken.

Lees meer over het hypotheekadvies.