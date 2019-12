Execution only: zelf hypotheek afsluiten

Bij execution only sluit je online en zonder advies een (volgende) hypotheek af. Steeds meer bemiddelaars (en enkele geldverstrekkers) bieden dit aan. Het voordeel? Een besparing van minimaal €1000 op je advieskosten in ruil voor een paar avonden achter de computer.

Voor wie is execution only geschikt?

Weet je precies wat je wilt en wat daarvoor nodig is? Dan kun je online zonder advies je hypotheek afsluiten (execution only). Dit is in de volgende gevallen een optie:

Je koopt voor het eerst een huis, waarvoor een annuïteitenhypotheek nodig is.

Je stroomt door naar een ander huis met een lineaire hypotheek, aflossingsvrije hypotheek of annuïteitenhypotheek.

Je deinst niet terug voor financiële termen.

Je vindt het leuk om zelf je financiële zaken te regelen en hebt hier tijd voor.

Met onze hypotheekrentevergelijker vind je zelf gemakkelijk de voordeligste rentes. Zoek daarna een tussenpersoon (bemiddelaar) die jouw hypotheek execution only aanbiedt.

Kennis- en ervaringstoets afleggen

Houd er rekening mee dat toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) eist dat je eerst een kennis- en ervaringstoets invult voordat je execution only een hypotheek afsluit. De inrichting van de toets is vormvrij, waardoor er grote verschillen zijn per aanbieder.

Vaak zijn de toetsen erg gemakkelijk, soms juist heel moeilijk. Met name de kennistoets van Florius is berucht. Het is soms ook mogelijk een toets meerdere keren achter elkaar te maken.

Wie zakt voor de kennistoets zal van de bank of tussenpersoon horen dat hij de hypotheek beter niet zonder advies kan afsluiten. Wettelijk gezien heeft het wel of niet slagen voor de kennistoets geen consequenties.

Rechtstreeks bij de bank

Alleen bij ABN Amro, Argenta, bijBouwe, Centraal Beheer, Florius (alleen verhogingen), Lloyds Bank, Moneyou en SNS (alleen starters) kun je zelf online een hypotheek afsluiten. Natuurlijk kun je dan alleen kiezen voor de hypotheek van die bank.

De tabel hieronder bevat een overzicht van banken die execution only hypotheken aanbieden. In het overzicht staan de kosten voor het afsluiten voor starters, doorstromers en voor de bijkomende overlijdensrisicoverzekering (ORV).

Geldgever Starter Doorstromer ORV ABN Amro €600 €600 €175 Argenta €395 n.v.t. n.v.t. bijBouwe €600 €600 n.v.t. Centraal Beheer €495 €495 n.v.t. Lloyds Bank €325 €325 n.v.t. Moneyou €325 €325 n.v.t. SNS €475 n.v.t. n.v.t.

Peildatum tabel: 25 oktober 2019

Execution only aanbieders

De tabel hieronder bevat een overzicht van aanbieders van execution only hypotheken. We onderzochten ook wat de kosten zijn van het afsluiten voor starters, doorstromers en voor de bijkomende overlijdensrisicoverzekering (ORV).

Bemiddelaar Starter Doorstromer ORV Executiononlyhypotheek.com €595 €795 €145 Geencentteveel.nl €695 €695 €79-€159 Goedkoopstehypotheekadviseur.nl €695 €695 €95 HypoMarkt.nl €750 €750 niet bekend Hypotheek24.nl €650 €950 €150 Hypotheekmakelaar.nl €450 €550 tarief incl. ORV Hypotheekspecialist.nl €475 €590 €100 Independer €595 €595 €100 Online-hypotheekafsluiten.nl €290 €290 niet bekend ZelfHypotheekAfsluiten.nl €490 €490 niet bekend

Peildatum tabel: 25 oktober 2019

Met welke geldgevers doet de bemiddelaar zaken?

Wil je in zee gaan met een tussenpersoon? Zorg dan dat je eerst de zekerheid krijgt dat de gewenste geldgever ook execution only hypotheken via deze tussenpersoon accepteert. Al ben je van plan een hypotheek met advies af te sluiten, vraag altijd eerst aan de adviseur bij welke hypotheekverstrekkers je via hem een hypotheek kunt afsluiten.

Het is immers heel zuur (en kostbaar) als je een voordelige aanbieder op het oog hebt, maar halverwege het traject erachter komt dat de adviseur hierin niet kan bemiddelen. Informeer vooraf welke kosten je kwijt bent als je de hypotheek niet bij de gewenste aanbieder rond krijgt en daarom afziet van verdere diensten.

De Consumentenbond bepleit overigens dat elke tussenpersoon in het dienstverleningsdocument opneemt met welke partijen hij zaken doet.

Execution only is niet altijd verstandig

Een verkeerde keuze voor een hypotheek kan je tienduizenden euro's te veel kosten. Een goede hypotheekadviseur behoedt je voor dergelijke misstappen. Twijfel je aan je eigen financiële kennis, neem dan altijd een goede adviseur in de arm.

In de volgende gevallen is het volgens ons ook beter om een adviseur in te schakelen:

Oversluiten of doorstromen met een bankspaarhypotheek, een traditionele levenhypotheek of een beleggingshypotheek.

Bij een echtscheiding.

In geval van een restschuld na verkoop van de vorige woning.

Bij een leeftijd van 55 jaar en ouder (hiervoor gelden ingewikkeldere rekenregels).

Bij een (gewenste) starterslening.

Met een eigen zaak of ondernemersinkomen.

Bij zelfbouw of een woonboot.

