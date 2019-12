Bankspaarhypotheek: hóuden als het kan!

Starters kunnen deze aantrekkelijke hypotheekvorm niet meer afsluiten, maar wie al een bankspaarhypotheek heeft kan 'm het beste houden. En voor consumenten met een spaar-, beleggings- of traditionele levenhypotheek in box 1 kan het zinvol zijn deze om te zetten naar een bankspaarhypotheek.

Wat is een bankspaarhypotheek?

Een bankspaarhypotheek is qua voorwaarden en opbrengsten bijna hetzelfde als een 'gewone' spaarhypotheek. Tijdens de looptijd betaal je (aftrekbare) rente over het hele hypotheekbedrag en spaar je maandelijks op een gekoppelde spaarrekening. De rentevergoeding over het spaarsaldo is gelijk aan de hypotheekrente. De hoogte van de inleg wordt zó vastgesteld, dat aan het einde van de looptijd het spaarsaldo gelijk is aan de hypotheekschuld. Je lost de hypotheek daarmee in één keer af.

Overlijdensrisicoverzekering naar keuze

Belangrijk voordeel ten opzichte van de spaarhypotheek is dat een bankspaarhypotheek geen overlijdensrisicoverzekering bevat. Dat wil overigens niet zeggen dat je die niet hoeft af te sluiten; als de hypotheek vrij hoog is in verhouding tot de waarde van de woning, zal de geldgever meestal eisen dat je een overlijdensrisicoverzekering afsluit. Je bent wel vrij in de keuze van de verzekeraar. Gezien de grote premieverschillen kan dit een hoop geld schelen. Laat je hierover goed informeren door je hypotheekadviseur.

Bankspaarhypotheek meenemen

Helaas is het sinds 2013 voor starters niet meer mogelijk een bankspaarhypotheek af te sluiten. Een reeds afgesloten bankspaarhypotheek blijft gewoon doorlopen. Je kunt ook je bankspaarhypotheek oversluiten naar een andere geldgever, of meenemen bij een verhuizing. Je mag alleen niet het bedrag verhogen of de looptijd van je bankspaarhypotheek verlengen. Als je een hogere hypotheek nodig hebt, moet je dat deel van de lening in minimaal 30 jaar aflossen. Dit kun je via een annuïteiten- of een lineaire hypotheek doen.

Oversluiten naar banksparen

Voor consumenten met een spaar-, beleggings- of traditionele levenhypotheek in box 1 kan het verstandig zijn deze over te sluiten naar banksparen. Hier zitten wel kosten, haken en ogen aan. Laat je hierover dus goed informeren door je hypotheekadviseur.

Besparen op je hypotheek Snel weten of je kunt besparen op je hypotheek door overstappen naar een andere bank of rentemiddelen bij je eigen bank? Bereken in 5 minuten of je kunt besparen

Lees meer: