Wat is een annuïteitenhypotheek?

Bij een annuïteitenhypotheek betaal je elke maand dezelfde maandlast, zolang de rente niet wijzigt. In het begin van de looptijd betaal je veel rente en los je weinig af. Hierdoor daalt je hypotheekschuld in het begin langzaam.

Hypotheekrente aftrekken

De rente van een nieuwe hypotheek is aftrekbaar in je aangifte inkomstenbelasting als je de lening in maximaal 30 jaar volledig aflost. Renteaftrek zorgt voor belastingbesparing. Omdat je bij een annuïteitenhypotheek in het begin meer rente betaalt, is je aftrek dan het hoogst. En zijn je netto maandlasten in het begin het laagst. Die lasten lopen elke maand op.

Kiezen voor een annuïteitenhypotheek

Als je nu nog niet zoveel verdient, maar je verwacht in de toekomst meer te verdienen, is een annuïteitenhypotheek aantrekkelijk. De netto maandlasten zijn aan het begin van de looptijd laag door de renteaftrek. Later lopen de netto maandlasten op, maar verdien je ook meer. Zo kun je de hogere lasten toch betalen.

Voorbeeld annuïteitenhypotheek met looptijd van 30 jaar en rente van 4,5%

Omdat je in het begin van de looptijd vooral rente betaalt, daalt je hypotheekschuld langzaam.

Looptijd Hoeveel % van de

schuld afgelost Na 5 jaar 9% Na 10 jaar 20% Na 15 jaar 33%

Annuïteitenhypotheek en inflatie

Ook telt mee dat geld op lange termijn minder waard wordt (inflatie). Het gevolg is dat je voor hetzelfde geld minder kunt kopen. Dit betekent dat je schuld in de toekomst minder hoog is. Hierdoor is het geen probleem dat je aan het begin van de looptijd van een annuïteitenhypotheek vooral rente betaalt. Pas aan het einde van de looptijd los je de hypotheekschuld af.

Verschil met andere hypotheekvormen

Omdat je aan het begin van de looptijd de meeste rente betaalt, heb je in de eerste jaren ook het meeste voordeel van de hypotheekrenteaftrek. Daardoor zijn de netto maandlasten in het begin van de looptijd lager dan die van een lineaire hypotheek.

Bij een aflossingsvrije hypotheek zijn de lasten laag want je betaalt alleen rente. Maar de hypotheekrente hiervan is niet aftrekbaar. Dat is ongunstig, voor starters, zeker nu de hypotheekrente weer hoger is. Ook los je niets af, waardoor je op de lange termijn juist duurder uit bent. Je betaalt de hele looptijd over hetzelfde bedrag rente.

Uitzondering: de rente van een aflossingsvrije hypotheek is wel aftrekbaar voor wie op 31 december 2012 al zo'n hypotheek had. Zelfs na verhuizing of verlenging van de hypotheek.