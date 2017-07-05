Meer hypotheek bij rente van minimaal 10 jaar

Een vaste rente voor 10 jaar wordt het meest gekozen. Bij een rente van minimaal 10 jaar mag je meer lenen dan bij een kortere rentevaste periode.

Bij een rente van 10 jaar of langer berekenen hypotheekaanbieders je maximale hypotheek op basis van de echte hypotheekrente. Bijvoorbeeld 3,46% bij een rentevaste periode van 10 jaar. Bij een kortere rentevaste periode moeten ze je maximale hypotheek uitrekenen met de toetsrente van 5%. Die is hoger dan de huidige hypotheekrente. Het bedrag dat je maximaal kunt lenen, wordt hierdoor lager.

Maximale hypotheek berekenen

Benieuwd hoeveel je maximaal kunt lenen als je kiest voor een lange of een korte rente? Met een korte rente bedoelen we de rente die 1, 2 of 5 jaar vaststaat en de variabele rente. De variabele rente kan maandelijks stijgen of dalen.

Rekenvoorbeeld

Je wilt samen met je partner een huis kopen. Jullie hebben samen een bruto jaarinkomen van €80.000. Bij een rente van 3,46% kunnen jullie maximaal €365.500 lenen. Bij een rente van 5% is dat €341.500. Dat is €24.000 minder.

Overige voordelen en nadelen lange rente

Voordeel

Als je de rente lang vastzet, dan weet je voor de komende jaren wat je maandelijkse hypotheeklasten zijn. Je weet precies waar je aan toe bent.

Nadelen

Je bent minder flexibel. Vaak kun je alleen aan het eind van de rentevastperiode je hypotheek wijzigen. Of het kan wel tijdens de looptijd maar dan betaal je kosten. Bijvoorbeeld als je wilt overstappen naar een andere geldverstrekker.

Voordelen en nadelen korte rente

Voordelen

Als de rente daalt dan kun je daar na afloop van de korte rente direct van profiteren.

Je bent heel flexibel. Na iedere korte rentevastperiode kun je gemakkelijk de hypotheek wijzigen

Nadelen

Zet je nu de rente voor bijvoorbeeld 1 jaar vast? Als de hypotheekrente volgend jaar fors hoger is, dan worden je maandlasten ook veel hoger. Dat moet je wel kunnen opvangen.

Kies je voor een rente die korter dan 10 jaar vaststaat? Dan mag je minder lenen dan bij een langere rentevaste periode.

Wat gaat de hypotheekrente doen?

We hebben 3 economen van grote banken gevraagd wat ze verwachten van de hypotheekrente.

Wat past bij je: lange of korte rente?

Hoeveel jaar je de rente vastzet is afhankelijk van verschillende factoren. Ook van jouw persoonlijke wensen en situatie. Een korte rente kan interessant zijn als je een lage hypotheek hebt en ruim voldoende inkomen. Als de maandlasten hoger worden omdat de rente stijgt, dan kun je dat prima opvangen. En als de rente daalt dan profiteer je daar snel van.

Als de zekerheid van gelijkblijvende hypotheeklasten belangrijk voor je is, kies dan voor een lange rente. En weet je nu al dat je inkomen of uitgaven binnenkort veranderen? Bijvoorbeeld omdat je minder wilt gaan werken of omdat je kinderen gaan studeren? Dan past een lange rentevastperiode misschien ook beter bij je. Laat je goed adviseren door een hypotheekadviseur voordat je een keuze maakt.

Twee verschillende renteperiodes

Je kunt je hypotheek ook splitsen in 2 leningdelen. Bijvoorbeeld een hypotheek van €200.000 in 2 delen van €100.000. De rente van het ene deel zet je lang vast, de rente van het andere deel korter. Bijvoorbeeld een deel 2 of 5 jaar en een deel 10 jaar. Je betaalt geen extra kosten als je kiest voor 2 leningdelen.

Voordeel

Het risico van een rentestijging is beperkt. Voor de helft van het hypotheekbedrag staat de rente wél lang vast.

Nadeel

Je bent meer gebonden aan de gekozen geldverstrekker. Op het moment van renteherzieningsdatum kun je namelijk zonder boete overstappen naar een andere bank. Al zijn er wel bijkomende kosten zoals advies- en notariskosten. Bij 2 leningdelen loopt de renteperiode van de ene lening af terwijl de rente voor het andere deel nog vaststaat. Zonder boete overstappen naar een andere bank is dan niet mogelijk.