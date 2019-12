Hypotheekofferte binnen. Waar let je op?

Een hypotheekofferte is een bindend aanbod. Ga je akkoord dan zitten jij en de bank er beide aan vast. Het is dus verstandig de offerte goed door te nemen. Wat staat erin en waar moet je op letten?

Eerst renteaanbod

Vooruitlopend op de hypotheekofferte ontvang je eerst een renteaanbod. Het aanbod bevat de gekozen aflossingsvorm, rentevaste periode en de te betalen hypotheekrente. Je zou dit een voorlopige hypotheekofferte kunnen noemen. Pas nadat je akkoord bent met het renteaanbod, dien je de benodigde documenten aan te leveren. Hierna volgt de definitieve hypotheekofferte.

Tenminste houdbaar tot

Een hypotheekofferte kent 2 houdbaarheidstermijnen.

De offertedatum geeft aan tot wanneer je de tijd hebt de offerte te ondertekenen en te retourneren. Dit is een termijn van tenminste 14 dagen.

De tweede termijn loopt tot de uiterste passeerdatum. Uiterlijk deze datum moet je bij de notaris zitten anders vervalt de offerte. De geldigheidsduur na ondertekening verschilt per bank en loopt uiteen van 2 tot 7 maanden.

Het vervallen van de hypotheekofferte is ernstig. Niet alleen is de geoffreerde rente niet meer geldig, maar in geval van een nieuwe offerte, zal de bank het hele aanvraagproces opnieuw willen doen.

Verlenging en annulering

Er kunnen zich helaas omstandigheden voordoen, waardoor de overdracht van het nieuwe huis langer duurt dan gedacht of zelfs niet kan doorgaan.

Banken bieden meestal de mogelijkheid de offerte met een of enkele maanden te verlengen. Hiervoor betaal je verlengingskosten. De banken noemen dit ook wel bereidstellingsprovisie. Meestal betaal je rond de 0,25% van de hoofdsom. Voor een extra periode van 3 maanden en een hypotheek van €200.000 ben je dan €1500 kwijt.

Sommige aanbieders bieden ook hypotheken met uitgebreidere voorwaarden aan, waarbij een langere offertetermijn hoort. Je betaalt dan gedurende de hele looptijd zo’n 0,2% hogere rente. Dit is een dure keuze, die bij een hypotheek van €200.000 in totaal zo’n €7000 duurder uitvalt.

Er zijn ook banken die alleen verlengingskosten rekenen als de rente in de tussentijd is gestegen. Bereidstellingsprovisie is eenmalig fiscaal aftrekbaar.

Het annuleren van een al eerder getekende offerte is duurder. Meestal liggen de annuleringskosten tussen de 0,5% en 1% van de hoofdsom. Er zijn ook banken die geen annuleringskosten rekenen.

Rente en rentevaste periode

In de hypotheekofferte staan verschillende rentepercentages genoemd:

Nominale hypotheekrente: de afgesproken rente voor de betreffende rentevaste periode.

Effectieve hypotheekrente: de vertaling van de maandelijkse nominale hypotheekrente naar één rentepercentage voor het hele jaar. Het is de optelsom van de 12 maandelijkse termijnen. Dit noemen banken ook wel het jaarlijks kostenpercentage. De effectieve rente is altijd iets hoger dan de nominale rente.

De rente die geldt op het moment van passeren. Staat hier offerterente dan geldt de rente zoals genoemd in de offerte. Staat er dagrente dan geldt de rente op de het moment van passeren bij de notaris als deze dagrente lager is dan de offerterente. Dalrente is de gunstigste variant. Je betaalt dan de laagste rente die wordt bereikt in de periode tussen de offertedatum en passeerdatum.

Is de rente hoger of lager dan je dacht? Controleer dan of de rentevaste periode overeenkomst met wat je hebt afgesproken.

Boeteclausules

Banken brengen in bepaalde gevallen een boete in rekening. De bekendste boete is de aflosboete (boeterente). Die betaal je als je meer aflost dan (jaarlijks) maximaal is toegestaan. Meestal mag je per kalenderjaar 10% van het oorspronkelijk geleende bedrag zonder boete aflossen.

Een vervelende boeteclausule is de verhuisboete. Dit is een boete voor vervroegde aflossing die ook geldt bij een verhuizing naar een nieuw huis. Als deze clausule aanwezig is, raden we aan om nog eens kritisch naar de gekozen rentevaste periode te kijken. Hoe langer die periode, hoe hoger de verhuisboete.

Overige gegevens

Het ligt voor de hand, maar voor de volledigheid noemen we ook nog even de hoogte van de hypotheeksom, de looptijd van de hypotheek, de aflossingsvorm en je persoonlijke gegevens. Loop alles nog een keer goed na voordat je de offerte ondertekent.

