(Bank)spaarhypotheek: extra premie storten

Extra aflossen op je hypotheek om je maandlasten te verlagen is niet altijd voordelig, vooral niet bij een (bank)spaarhypotheek. Deze hypotheekvormen kennen flinke belastingvoordelen. Het is daardoor gunstiger om extra geld in je polis te storten dan extra af te lossen.

Voordeel: minder belasting

Bij een spaarhypotheek of bankspaarhypotheek is de hypotheekrente aftrekbaar voor de inkomstenbelasting en spaar je belastingvrij een bedrag in de polis tegen dezelfde rente die je betaalt voor je hypotheeklening. De rentevergoeding in je spaarpolis is dus veel hoger dan die op een spaarrekening. Bovendien hoef je over het gespaarde bedrag geen vermogensheffing in box 3 te betalen.

Een (bank)spaarhypotheek heeft over de hele looptijd lagere nettolasten, dan een annuïteitenhypotheek of een lineaire hypotheek.

Nadeel: spaargeld zit vast

Extra storten in je polis heeft ook een nadeel; je spaargeld is niet meer vrij beschikbaar. Zo’n polis loopt meestal 30 jaar dus het geld komt pas na afloopdatum van de polis vrij. Op die datum moet je met het opgebouwde bedrag ook nog vaak verplicht je hypotheeklening aflossen.

Stort dus alleen spaargeld dat je echt niet nodig hebt in een spaarpolis.

Hoeveel storten?

Je kunt niet onbeperkt extra storten in een spaarpolis. Zo’n polis is een verzekering met fiscale regels. Zo mag je van de fiscus in een verzekeringsjaar niet méér storten dan 10 keer de laagste spaarpremie die je in andere jaren stort (een verzekeringsjaar is niet hetzelfde als een kalenderjaar; het hangt er dus van af wanneer je je polis hebt afgesloten).

Omdat niet bekend is wat in de toekomst jouw laagste premie is, houden banken een marge aan (de hypotheekrente kan in de toekomst worden aangepast dus ook je premie). Vaak mag je daarom maar 7 keer de huidige laagste premie storten.

Stort niet zomaar extra premie, maar vraag vooraf aan de bank welk bedrag mogelijk is en hoe je dit kunt doen (moet je een formulier invullen, hoe ver van tevoren aankondigen etc.).

Let op: uitzonderingen banken

Er is een aantal banken waarbij je minder boetevrij mag aflossen op de hypotheeklening als je extra stort in je spaarhypotheek. Het gaat om ABN Amro, Centraal Beheer, Florius en Woonfonds (MoneyView, peildatum 12 mei 2020).

Bij ABN Amro en Florius gaat een extra storting alleen van het boetevrije deel af als die bank de bankspaarrekening beheert.

Voorbeeld Stel dat je jaarlijks €10.000 boetevrij mag aflossen op je hypotheek bij ABN AMRO en je stort €4000 in je spaarpolis, dan mag je dat jaar nog maar €6000 boetevrij aflossen op je lening. Zoek goed uit wat het voordeligst is: storten in je spaarpolis, extra aflossen of allebei en hoe dit werkt bij verschillende leningdelen, zoals een deel spaarhypotheek en een deel aflossingsvrij. Win zo nodig advies in.

Soms toch beter aflossen

Extra storten in de spaarpolis is niet altijd de voordeligste optie bij een spaarhypotheek. Dit is het geval bij :

Een kleine hypotheek

Heb je een flinke overwaarde en een kleine spaarhypotheek, dan kun je beter aflossen.

Voorbeeld Je woning is €300.000 waard, je hebt een spaarhypotheek van €100.000 en de rente is 2.25%. De fiscale bijtelling voor de eigen woning is dan hoger dan de renteaftrek; je kunt beter de hypotheek aflossen dan bijstorten in de spaarpolis.

Hypotheek onder water

Is je hypotheek hoger dan de waarde van je woning, dan houd je een restschuld over bij verhuizing. Je kunt in dat geval beter aflossen op de lening dan bijstorten in de polis.

