Financieel advies: hoe zit het met nazorg?

Wie een financieel product heeft afgesloten heeft volgens de wet recht op nazorg. Hoe ver die nazorg gaat en of je hiervoor moet betalen hangt af van wat er in het dienstverleningsdocument staat en/of en wat je met je adviseur hebt afgesproken. De Consumentenbond zet een aantal aandachtspunten op een rij.

Zorgplicht

Een adviseur of bemiddelaar heeft een zorgplicht. Niet alleen bij, maar ook ná het afsluiten van een financieel product. Hij moet je bijvoorbeeld informeren over wijzigingen in de wet die voor jouw product belangrijk zijn.

Met dienstverleningsdocument

Een adviseur of bemiddelaar die producten adviseert of afsluit die onder het provisieverbod vallen moet een dienstverleningsdocument op de website te zetten. Daar staat op om wat voor dienst het gaat, hoe hoog de kosten zijn, of dit met of zonder advies is en wat je kunt verwachten voor én na het afsluiten van het product.

Je mag meer van de dienstverlening en nazorg verwachten als je advies hebt ingewonnen dan na zelf afsluiten (zonder advies, ‘execution only’).

Zonder dienstverleningsdocument

Voor schadeverzekeringen zoals een inboedelverzekering of aansprakelijkheidsverzekering is een dienstverleningsdocument dus niet verplicht. De adviseur moet aangeven welke vergoeding hij krijgt van de bank, verzekeraar en/of de klant en welke diensten en nazorg je hiervoor wel of niet kunt verwachten.

Gratis nazorg na advies

Heb je betaald voor financieel advies, dan mag de adviseur niet voor elke aanvullende vraag opnieuw kosten berekenen. Maar wat kun je wel en wat niet van je adviseur verwachten? De Organisatie van Financiële Dienstverleners (de OvFD) heeft hiervoor een lijst opgesteld. Die bestaat uit 3 categorieën:

een lijst van werkzaamheden die de tussenpersoon op grond van zijn zorgplicht gratis moet verrichten;

een lijst van werkzaamheden waarvoor een verlaagd tarief redelijk is;

een lange lijst met werkzaamheden waarvoor de adviseur gewoon de standaard kosten rekent.

Zie ook: Documentatie nazorg hypotheken (pdf)

Verplicht gratis

De adviseur moet bijvoorbeeld gratis de volgende zaken aanbieden, op grond van de zorgplicht:

Vragen beantwoorden over het oorspronkelijke advies.

Informeren over nieuwe wetgeving en de invloed daarvan op jouw verzekering of hypotheek.

Belastingvragen beantwoorden, bijvoorbeeld over aftrekbaarheid van het afgesloten product.

Controleren of het kapitaal wordt gehaald bij een kapitaalverzekering met een doelkapitaal (beleggingsverzekering).

Signaleren dat de rentevaste periode afloopt bij je hypotheek.

Gewijzigde klantgegevens doorgeven aan de bank/verzekeraar waar jouw product loopt en informatie van die aanbieder aan jou doorgeven.

Let op: als de adviseur op grond van een gratis onderzoek vervolgstappen adviseert en jij volgt dat advies op dan gaat de teller weer lopen. De adviseur concludeert bijvoorbeeld dat bij een kapitaalverzekering het doelkapitaal niet gehaald zal worden. Als hierop een advies volgt hoe je dat kapitaal wel kunt halen, volgt er wel een rekening.

Je situatie verandert

Na het afsluiten van een financieel product kan je financiële situatie compleet veranderen. Je kunt bijvoorbeeld werkloos of arbeidsongeschikt worden, kinderen krijgen of gaan scheiden. Als je hiervoor financieel advies nodig hebt, dan hoort dit advies niet bij de wettelijke nazorg. Je kunt voor dit advies een adviesbedrag afspreken met je financieel adviseur.

Serviceabonnement

Financieel adviseurs kunnen een serviceabonnement aanbieden. Hiervoor controleren ze bijvoorbeeld jaarlijks of jouw financiële situatie is gewijzigd en of jouw financiële producten moeten worden aangepast. Je betaalt hiervoor maandelijks een bedrag. Zo’n abonnement is niet verplicht.

De Consumentenbond raadt het afsluiten van een serviceabonnement over het algemeen af. Ze zijn duur en als je daadwerkelijk je hypotheek wilt aanpassen (verhogen/verhuizen) moet je alsnog advies- en bemiddelingskosten betalen. Je kunt beter apart betalen voor advies als je situatie wijzigt.

Je hebt overigens nog steeds recht op nazorg, óók als je geen serviceabonnement afsluit.

Eigen verantwoordelijkheid

De zorgplicht van een adviseur neemt de eigen verantwoordelijkheid niet weg. Vraag door als er iets in de offerte, voorwaarden of rekenvoorbeelden onduidelijk is. Leg ook afspraken over nazorg schriftelijk vast en neem zelf contact op met je adviseur als je financiële situatie verandert.

Klacht over een adviseur?

Vind je dat jouw adviseur of bemiddelaar te kort is geschoten in zijn zorgplicht? Dan kun je verschillende stappen ondernemen.

