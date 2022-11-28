Mag ik mijn huidige hypotheek en schulden aanhouden?

Dat verschilt per aanbieder.

ABN AMRO

Als je huidige hypotheek bij ABN AMRO loopt, dan mag je die aanhouden. Loopt je hypotheek elders? Dan moet je die aflossen of oversluiten naar ABN AMRO.

Een hypotheek náást de opeethypotheek kan alleen als je de maandlasten kunt betalen. De maximale hypotheek mag dan berekend worden op basis van de werkelijke rentelasten.

Florius

De huidige hypotheek moet worden afgelost. Bijvoorbeeld met het geld dat na het afsluiten van de verzilverhypotheek beschikbaar komt. Een openstaande BKR-schuld mag in totaal niet meer bedragen dan €5.000.