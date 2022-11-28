icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Overwaarde-hypotheek: uitleg en voor- en nadelen

Hoe werkt een overwaarde- of verzilverhypotheek en waar moet je op letten bij het afsluiten? Wat zijn de voor- en nadelen? Met onze uitleg en rekenvoorbeeld ga je goed voorbereid in gesprek met een hypotheekspecialist. 
Ellen

Ellen Kloor   Expert hypothekenBijgewerkt op:5 oktober 2025

Opeethypotheek

De overwaarde- of verzilverhypotheek

Veel zestigplussers hebben een huis met een flinke overwaarde. Met een overwaarde- of verzilverhypotheek kun je een deel van de overwaarde opnemen. Je hoeft niet te wachten totdat je het huis verkoopt. Je hebt geen maandelijkse lasten, want de rente wordt opgeteld bij de schuld. Dat is anders dan bij een 'gewone' hypotheek.

Mag ik mijn huidige hypotheek en schulden aanhouden?

Dat verschilt per aanbieder. 

ABN AMRO

Als je huidige hypotheek bij ABN AMRO loopt, dan mag je die aanhouden. Loopt je hypotheek elders? Dan moet je die aflossen of oversluiten naar ABN AMRO. 

Een hypotheek náást de opeethypotheek kan alleen als je de maandlasten kunt betalen. De maximale hypotheek mag dan berekend worden op basis van de werkelijke rentelasten. 

Florius

De huidige hypotheek moet worden afgelost. Bijvoorbeeld met het geld dat na het afsluiten van de verzilverhypotheek beschikbaar komt. Een openstaande BKR-schuld mag in totaal niet meer bedragen dan €5.000. 

Benieuwd naar dit artikel?

Word lid van Geld & Recht. Voor €7,75 per maand krijg je toegang tot financiële artikelen én juridisch advies.

Word lid

Heb je al het juiste lidmaatschap? Log dan in

Artikelen binnen 55-plusser