5 oktober 2025
Veel zestigplussers hebben een huis met een flinke overwaarde. Met een overwaarde- of verzilverhypotheek kun je een deel van de overwaarde opnemen. Je hoeft niet te wachten totdat je het huis verkoopt. Je hebt geen maandelijkse lasten, want de rente wordt opgeteld bij de schuld. Dat is anders dan bij een 'gewone' hypotheek.
Dat verschilt per aanbieder.
Als je huidige hypotheek bij ABN AMRO loopt, dan mag je die aanhouden. Loopt je hypotheek elders? Dan moet je die aflossen of oversluiten naar ABN AMRO.
Een hypotheek náást de opeethypotheek kan alleen als je de maandlasten kunt betalen. De maximale hypotheek mag dan berekend worden op basis van de werkelijke rentelasten.
De huidige hypotheek moet worden afgelost. Bijvoorbeeld met het geld dat na het afsluiten van de verzilverhypotheek beschikbaar komt. Een openstaande BKR-schuld mag in totaal niet meer bedragen dan €5.000.