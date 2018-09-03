Waarom is einddatum aflossingsvrije hypotheek belangrijk?

Op de einddatum van je aflossingsvrije hypotheek moet je de lening in één keer terugbetalen, je hypotheek verlengen of een nieuwe afsluiten. Vaak eindigt je hypotheek na 30 jaar.

Ook stopt na 30 jaar de hypotheekrenteaftrek. Heb je dan nog een hypotheek, dan kunnen je maandlasten stijgen. Als je de hypotheek vóór 2001 hebt afgesloten dan eindigt de renteaftrek uiterlijk in 2031.

Gelukkig kun je problemen vaak voorkomen door op tijd advies te vragen aan een hypotheekspecialist. En samen te kijken welke oplossingen bij jouw situatie passen.

Kan ik mijn aflossingsvrije hypotheek verlengen op einddatum?

De meeste banken zijn bereid een aflossingsvrije hypotheek te verlengen. De regels hiervoor verschillen, maar in het algemeen geldt:

Je moet de rente van je hypotheek kunnen betalen. Ook als je in de toekomst met pensioen gaat en je inkomen dan daalt.

Het aflossingsvrije deel van je hypotheek mag niet hoger zijn dan 50% van de woningwaarde. Het deel boven de 50% moet je aflossen met een annuïtaire of lineaire hypotheek.

Heb je een aflossingsvrije hypotheek bij de Rabobank vóór 2023 afgesloten? Die heeft geen einddatum, maar loopt door totdat je het huis verkoopt of je overlijdt.

Wat als verlengen aflossingsvrije hypotheek niet lukt?

De Europese Centrale Bank wil het aflossingsvrij lenen in Nederland beperken. Volgens hypotheekexperts is de kans groot dat het de komende jaren lastiger en duurder wordt om aflossingsvrij te lenen.

Alternatieven als verlengen niet lukt

Heb je voldoende spaargeld dat je niet nodig hebt? Dan kun je eventueel een deel van je aflossingsvrije hypotheek aflossen. Bij een kleinere schuld lukt verlengen misschien wel.

Wil je hypotheekaanbieder je aflossingsvrije hypotheek alleen verlengen tegen ongunstige voorwaarden? Onderzoek dan of je de hypotheek over kunt sluiten naar een andere aanbieder met gunstigere voorwaarden. Is je inkomen te laag om de maandlasten te kunnen betalen, bekijk dan de mogelijkheden van een overwaardehypotheek.

Voorkom problemen op einddatum aflossingsvrije hypotheek

Onderzoek op tijd of je de aflossingsvrije hypotheek ook na de einddatum kunt betalen. Een hypotheekadviseur kan dat voor je uitrekenen.

Vanaf 57 jaar kun je minder lenen. Banken houden 10 jaar vóór je pensioendatum al rekening met je (lagere) pensioeninkomen.

: Ben je jonger dan 57 jaar? Dan kan het een goed moment zijn om je hypotheek over te sluiten naar een nieuwe hypotheek. Op basis van je huidige (hogere) inkomen en weer met een looptijd van 30 jaar. Misschien verwacht je binnen enkele jaren een erfenis. Of heb je plannen om je huis te verkopen vóór de einddatum. Dan kun je de aflossingsvrije hypotheek op tijd aflossen.

Bekijk of je de komende jaren kunt aflossen tot 50% van de woningwaarde. Jaarlijks mag je 10 tot 20% van de oorspronkelijke hoofdsom boetevrij aflossen.

Kosten aflossingsvrije hypotheek verlengen

Wil je de hypotheek langer laten doorlopen, dan kan de geldverstrekker hiervoor verlengingskosten rekenen. Sommigen eisen dat je een adviseur inschakelt. Dan heb je dus adviesko sten. Misschien heb je ook een taxatie nodig. Blijf je bij dezelfde geldverstrekker, dan hoef je meestal niet opnieuw naar de notaris.