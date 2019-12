Hypotheek en wijzigen overlijdensrisicoverzekering

Tijdens de looptijd van je hypotheek is het soms nodig om je overlijdensrisicoverzekering (ORV) te wijzigen. Je kunt flink besparen door een onnodige verzekering op te zeggen of door over te stappen naar een andere verzekeraar. Check vooraf of dit mag en welke kosten hiermee gemoeid zijn.

Overlijdensrisicoverzekering opzeggen

Je kunt overwegen om je overlijdensrisicoverzekering (ORV) op te zeggen als de bank die niet meer verplicht stelt voor je hypotheek. Maak je gebruik van Nationale Hypotheek Garantie dan was een ORV verplicht voor het hypotheekbedrag dat boven 80% van de woningwaarde uitkomt. Die verplichting geldt niet meer vanaf 2018.

Voor hypotheken zonder NHG verschilt de grens voor een verplichte ORV per bank. De verplichting kan vervallen als de waarde van je woning is gestegen of als je inmiddels voldoende hebt afgelost.

Zeg je ORV alleen op als de partner die achterblijft na overlijden de hypotheeklasten ook echt zelf kan dragen. Vraag eerst toestemming aan de hypotheekbank voordat je je ORV opzegt.

Overstappen met je overlijdensrisicoverzekering

De premies voor overlijdensrisicoverzekeringen zijn vanaf het jaar 2000 gehalveerd. Heb je in het verleden een ORV afgesloten, dan heb je grote kans dat je goedkoper uit bent als je overstapt naar een andere verzekeraar. In feite zeg je je oude verzekering op en sluit je weer een nieuwe af. Zeg nooit je oude verzekering op voordat je geaccepteerd bent door de nieuwe verzekeraar en vraag vooraf toestemming aan de bank. Vergelijk premies op vergelijkingssites als Moneywise en Independer.

Aanpassen overlijdensrisicoverzekering

De volgende aanpassingen zijn mogelijk bij een ORV die gekoppeld is aan je hypotheek:

Het verzekerde bedrag verlagen

1 verzekerde persoon in plaats van 2

Een andere persoon meeverzekeren (bijvoorbeeld na een echtscheiding)

De looptijd inkorten

Overleg altijd met de bank of de wijzigingen akkoord zijn.

Wijzigingen in je gezondheidstoestand

Als er iets verandert in je gezondheidstoestand na het invullen van de gezondheidsverklaring of na de medische keuring, ben je verplicht dat door te geven aan je verzekeraar. Doe je dat niet, dan kan dit invloed hebben op je premie of de uitkering bij overlijden. Ben je bijvoorbeeld 2 jaar lang gestopt met roken, dan kan dit gunstig zijn voor de hoogte van je premie. Het werkt ook de andere kant op. Rook je nu wel ineens of is je gezondheid verandert en geef je dit niet door, dan krijgen je nabestaanden geen of slechts een gedeeltelijke uitkering bij overlijden. Wijzigingen in je gezondheidstoestand kun je het beste zo snel mogelijk doorgeven.

Kosten van wijzigen

Het wijzigen van een ORV die aan je hypotheek is gekoppeld, is vaak niet gratis. Veel hypotheekverstrekkers sturen je verplicht naar een financieel adviseur om advies in te winnen. Verder rekenen banken vaak administratiekosten voor een wijziging, bijvoorbeeld het wijzigen van de ORV zelf of voor het wijzigen van de verpanding.

Een verpanding is een document waarin staat dat de bank de hypotheekschuld mag aflossen met de uitkering uit de overlijdensrisicoverzekering. Stap je over naar een andere verzekeraar, dan moet ook de verpanding worden gewijzigd. Check vooraf bij je bank met welke kosten je te maken krijgt. Uit ons overzicht van hypotheekkosten blijkt, dat er grote verschillen zijn in de kosten die hypotheekverstrekker rekenen.

