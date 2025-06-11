Ellen Kloor Expert hypothekenBijgewerkt op:4 maart 2026
Wil je als zelfstandige zonder personeel (zzp'er) een huis kopen? Bij de meeste hypotheekaanbieders kun je als zelfstandige evenveel lenen als iemand in loondienst. Bereken je maximale hypotheek als zzp'er of maak direct een afspraak met 1 van onze hypotheekadviseurs.
Met een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie maak je meer kans. Bespreek de mogelijkheden voor een NHG-hypotheek met je adviseur want niet elke aanbieder accepteert starters.
Rekenvoorbeeld hypotheek €300.000
Voor een hypotheek van €300.000 heb je een gemiddeld inkomen in de afgelopen 3 jaar van zo’n €67.000 nodig.
Rekenvoorbeeld hypotheek €500.000
Voor een hypotheek van €500.000 heb je een gemiddeld inkomen in de afgelopen 3 jaar van zo’n €103.000 nodig.
Koop je in 2026 een huis voor maximaal €470.000? Neem dan een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). De NHG geeft zekerheid aan de bank, waardoor je:
NHG voor startende ondernemers
Je kunt al een NHG-hypotheek afsluiten als je 12 maanden zzp’er bent. Ongeveer twee derde van de hypotheekaanbieders werkt hier aan mee.
De bank wil zeker weten dat je genoeg verdient. Zorg dat je deze documenten kunt aanleveren:
Bekijk in onze handige checklist voor de hypotheekaanvraag welke documenten je nog meer nodig hebt. Ook vind je hier hoe je ze moet aanleveren en waar je verder nog op moet letten.
Geldverstrekkers rekenen je inkomen niet zelf uit. Een extern bureau doet dat. Bij een NHG-hypotheek moet je een bureau gebruiken dat door NHG is goedgekeurd.
Kosten inkomensverklaring