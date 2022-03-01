Een huis kopen in 2026

Door ontwikkelingen op de woningmarkt maak je in 2026 meer kans op een leuke koopwoning.

Experts verwachten dat de huizenprijzen minder hard stijgen in 2026. Ze gaan uit van een stijging tussen de 3% en 4%. In 2025 was de stijging rond de 8%.

Het verhuren van een woning is voor veel beleggers minder interessant geworden. Een deel van die 'goedkope' huurwoningen komt in 2026 in de verkoop. Dit zorgt voor meer aanbod van betaalbare koopwoningen.

Er is extra aanbod omdat er meer nieuwbouwwoningen worden opgeleverd.

Hogere hypotheek mogelijk

In 2026 stijgen de salarissen gemiddeld met 4,1%. Stijgt jouw salaris ook met 4,1% of meer? Dan kun je een hogere hypotheek afsluiten.

Je kunt in 2026 een hogere hypotheek met Nationale Hypotheek garantie (NHG) en een gunstige rente afsluiten.

De rente voor studieschulden met een looptijd van 35 jaar is in 2026 lager. Bij een lagere rente kun je meer lenen voor een huis.

Lees wat er allemaal in 2026 verandert voor je hypotheek.

Startersvrijstelling omhoog

Starters betalen in 2026 geen overdrachtsbelasting bij aankoop van een woning van maximaal €555.000. Dit heet de startersvrijstelling.

Is het slim om in 2026 een huis te kopen?

Een huis kopen in 2026 kan nog steeds slim zijn. Door het grote tekort aan woningen verwachten kenners dat huizen voorlopig duur blijven. Wachten op veel lagere prijzen heeft daarom waarschijnlijk weinig zin.

Ook lijken de hypotheekrentes stabieler dan in de afgelopen jaren. Daardoor weet je beter waar je financieel aan toe bent. Koop je een huis, dan bouw je bovendien vermogen op in plaats van huur te betalen.

Huis gevonden, wat kun je doen?

KoopStart / Nationaal Fonds Betaalbare Koopwoningen 2026

Ben je starter en wil je een nieuwbouwwoning kopen? Dan kun je via KoopStart soms een huis kopen onder de marktwaarde. Je krijgt dan korting op de aankoopprijs. Het Nationaal Fonds Betaalbare Koopwoningen betaalt het verschil tussen de marktwaarde en je lagere aankoopprijs. De voorwaarden zijn:

De bijdrage is minimaal 10% van de marktwaarde en maximaal €70.000 per woning.

De starter is jonger dan 35 jaar.

Het (gezamenlijke) inkomen is maximaal €93.531.

De waarde van de woning is maximaal €420.000.

Bij verkoop van de woning moet je de bijdrage van het fonds terugbetalen. Ook betaal je een deel van de eventuele winst terug.

Als koper vraag je de bijdrage niet zelf aan. Dat doet de projectontwikkelaar, corporatie of gemeente voor jou.