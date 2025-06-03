Hypotheek zonder vast contract

Zonder vast contract een hypotheek aanvragen

Als flexwerker heb je geen vast contract en vaak een wisselend inkomen. Dat vindt de bank iets risicovoller. Daarom wil de bank extra informatie over je inkomen. Met de juiste documenten kun je vaak net zoveel lenen als iemand in loondienst.

Let op: ben je een zelfstandige zonder personeel, een zzp'er? Dan bepaalt de bank je inkomen op een andere manier dan bij een flexwerker. Een hypotheek afsluiten als zzp'er, hoe gaat dat?

Wanneer ben je een flexwerker?

Je bent een flexwerker als je geen vaste afspraken over uren of inkomsten hebt. Je hebt bijvoorbeeld een tijdelijk contract of een parttime contract met onregelmatige uren. Of je bent uitzendkracht. Of oproepkracht, zoals bij een nul-urencontract.

Zo bepaalt de bank je inkomen

Checklist: wat heb je nodig

Zonder vast contract moet je aan de bank laten zien dat je inkomen hoog genoeg is om de hypotheek te kunnen betalen. Hiervoor heb je deze documenten nodig:

Loonstroken (minimaal 3 maanden)

Jaaropgaven of belastingaangiften (liefst 3 jaar)

Werkgeversverklaring (als het lukt met intentieverklaring)

Bij inkomen korter dan 3 jaar: een arbeidsmarktscan of een perspectiefverklaring

Bekijk in onze handige checklist voor de hypotheekaanvraag welke documenten je nog meer nodig hebt. Ook vind je hier hoe je ze moet aanleveren en waar je verder nog op moet letten.