Hypotheekrente: verwachting

Is het slim om de hypotheekrente lang vast te zetten, of nu over te stappen naar een andere bank. We vroegen 3 economen van grote banken naar de verwachte hypotheekrente. Veel lager wordt de rente niet, denken ze.

De hypotheekrentes zijn historisch laag. Wel zien we dat hypotheekaanbieders de laatste weken hun rentes licht verhogen. Gaat de rente vanaf nu weer omhoog of is dit een tijdelijk effect?

We vroegen 3 economen van grote banken naar hun verwachtingen. Ze zijn het er alledrie over eens dat de bodem dit jaar wel wordt bereikt. En daarna zal de rente waarschijnlijk licht stijgen.

ING Bank

Mirjam Bani, econoom woningmarkt bij de ING Bank: 'voor 2021 en 2022 verwachten we een groei van de economie. Hierdoor zal de inflatie iets hoger worden en zal de kapitaalmarktrente dit jaar iets stijgen. En dus ook de hypotheekrente.

We zien al dat hypotheekverstrekkers de afgelopen weken hun rentes een klein beetje hebben verhoogd. Maar er is sterke concurrentie onder hypotheekaanbieders. Zij zullen hun rentes niet snel flink verhogen. Verder zal de Europese Centrale Bank (ECB) de rente laag proberen te houden om het economisch herstel te bevorderen. De verwachting is dus dat de rentes zullen stijgen, maar niet veel'.

Rabobank

Nic Vrieselaar, econoom bij RaboResearch: 'we komen net uit een pandemie dus de rente is lastig te voorspellen. De Europese Centrale Bank (ECB) houdt de rente al jaren laag. Een renteverhoging helpt niet bij het herstel van de economie. Gelukkig gaat dat herstel wel snel.

Aan de andere kant stijgen de huizenprijzen enorm hard. Dus staat de ECB ook onder druk om de rente te verhogen om die prijsstijging af te remmen. We verwachten dat de kapitaalmarktrente de komende maanden eerst licht daalt en daarna, tussen medio 2023 en 2024 stijgt met 1%.'

ABN AMRO Bank

Philip Bokeloh, senior econoom bij de ABN AMRO Bank: 'de inflatie zal tijdelijk wat oplopen en de hypotheekrente dus mogelijk ook. De inflatie is nu hoger, door gestegen energieprijzen. Dit is slechts tijdelijk.

Voor de langere termijn hebben vooral lonen veel invloed op de inflatie. Als de overheidssteun aan bedrijven straks stopt, zullen sommige bedrijven mensen moeten ontslaan. Daardoor zal de werkloosheid de komende tijd oplopen. En zullen de lonen dalen. Daardoor zal de inflatie (en ook de hypotheekrente) dalen.

Op korte termijn zou de hypotheekrente misschien ongeveer 0,25% kunnen oplopen. Maar aan het einde van dit jaar zal de rente waarschijnlijk weer op het huidige niveau staan. Ik verwacht geen verdere daling de komende twee jaar, dit is wel ongeveer de bodem.

Wie de hypotheekrente 20 jaar vast zet, koopt zekerheid. Maar gemiddeld blijf je niet 20 jaar in dezelfde woning wonen. Lang vastzetten is alleen zinvol al je je hypotheekrente kunt meenemen naar je volgende woning.'

Kun je de rente meenemen?

In onze hypotheekrentevergelijker kun je de huidige rentes van banken zien. Klik per bank op 'meer informatie' en je zie onder 'verhuizen'of je de rente kunt meenemen naar je volgende woning.