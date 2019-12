Als je alvast belastinggeld over dit jaar wil terugkrijgen of volgend jaar zomer niet een groot bedrag ineens wil betalen, kun je een voorlopige aanslag aanvragen.

Normaal gesproken geef je pas volgend voorjaar je huidige inkomsten en aftrekposten op en ontvang je de definitieve afrekening daarvan in de zomer. Maar met een voorlopige aanslag kun je op de zaken vooruitlopen.

Redenen voor aanvraag

Heb je dit jaar een hypotheek afgesloten om een huis te kopen en verwacht je renteaftrek? Werken jullie beide en heb je een kind gekregen vóór 1 juli, waardoor je recht krijgt op de inkomensafhankelijke combinatiekorting? Of krijg je gewoonlijk na de aangifte in 1 keer een smak geld van de fiscus?

Als je een voorlopige aanslag aanvraagt, kun je het belastinggeld (of de heffingskorting) alvast maandelijks op je rekening gestort krijgen. Of je dit wilt, is een persoonlijke keuze. Sommige mensen vinden het prettig om ieder jaar rond de zomer in 1 keer een groot bedrag te ontvangen. Anderen hebben meer grip op hun geld als er maandelijks een vast bedrag binnenkomt.

Voorkomen hoge aanslag

Een voorlopige aanslag kan ook handig zijn als je ieder jaar juist geld moet overmaken aan de Belastingdienst. Dit gebeurt bijvoorbeeld als je meerdere inkomstenbronnen hebt. Zoals gepensioneerden en mensen met meerdere banen of recht op alimentatie.

Wie freelance- of zzp-inkomsten heeft, zal na het indienen van de aangifte vaak ook een forse rekening ontvangen. Er moet nog inkomstenbelasting en bijdrage voor de zorgverzekeringswet worden betaald. Wie dit liever vooraf betaalt, vraagt een voorlopige aanslag aan.

Hoge rekening bij pensioen

Voor veel gepensioneerden rolt uit de aangifte een groot bedrag dat de fiscus nog moet krijgen. Dat komt doordat zij vaak uit verschillende potjes geld ontvangen en iedere instantie belasting inhoudt alsof het de enige inkomsten zijn. De Sociale Verzekeringsbank (SVB), het pensioenfonds en de bank of verzekeraar beginnen allemaal te rekenen met het laagste belasting- en pre­mietarief van 18,75%. Ze houden daardoor te weinig belasting in op de uitkeringen.

In de aangifte komen alle inkomensbestanddelen samen en wordt een deel van het inko­men met 20, 20%, 38,10% of zelfs 51,75% belast (tarieven 2019). Bovendien worden er vaak te veel heffingskortingen toegekend. Die nemen namelijk meestal af bij het samenvoegen van inkomens.

Voor het verschil komt achteraf, bij de belastingaanslag, de rekening. Wil je de ‘pijn’ liever maandelijks vooraf in je portemonnee voelen, vraag dan een voorlopige aanslag aan. Houd er wel rekening mee dat je in dat ene jaar voor 2 jaren moet betalen: het jaar zelf én het voorgaande jaar.

Voordeel in box 3

Wellicht behaal je met het aanvragen van een voorlopige aanslag nog voordeel in box 3. Is je vermo­gen meer dan €30.360 (2019; €60.720 voor partners), dan scheelt het 0,61% tot 1,61% belasting in box 3 als je de voorlopige aanslag over het lopende jaar betaalt vóór 31 december.

Heb je bij de fiscus uiterlijk 8 weken voor het einde van het jaar verzocht om een voorlopi­ge aanslag, maar deze niet ontvangen vóór 1 januari? Dan mag je het hele aanslagbedrag aftrekken van de waarde van je bezittingen in box 3 op peildatum 1 januari.

Aanvragen voorlopige aanslag

De voorlopige aanslag vraag je aan in Mijn Belastingdienst. Dit kan ook op een later moment in het jaar. Je kiest of je voor jezelf of samen met je fiscale partner een voorlopige aanslag wil aanvragen. Vervolgens krijg je de keuze om de gegevens alvast zo veel mogelijk vooraf te laten invullen.

De Belastingdienst gebruikt daarvoor je gegevens van 2 jaar geleden. Zijn er in vergelijking met toen veel verschillen, dan kun je beter een leeg formulier openen. Laad je ze wel in, omdat je bijvoorbeeld alleen de hypotheekrente wil aanpassen, controleer dan alsnog goed wat er al staat.

Voorlopige aanslag stopzetten

Heb je eenmaal een voorlopige aanslag aangevraagd bij de Belastingdienst, dan kom je er niet gemakkelijk meer van af. Stopzetten kan niet zomaar.

De Consumentenbond vraag zich af waarom dit niet makkelijker kan. Het blijkt zo ingewikkeld dat een van onze leden die het samen met een medewerker van de Belastingtelefoon probeerde te regelen vanaf dat moment een hogere voorlopige teruggave kreeg in plaats van dat de maandelijkse teruggave voortaan achterwege bleef. Meer over het stopzetten van de voorlopige aanslag lees je op de website van de Belastingdienst.

Jaarlijkse controle

Ieder jaar, in december en januari, stuurt de fiscus weer de nieuwe voorlopige aanslagen van het nieuwe jaar. Lees bij ontvangst de voorlopige aanslag goed door en ga na of je iets moet aanpassen. Dat doet de fiscus niet voor je. Die houdt alleen rekening met de wijziging van belastingregels.

Wanneer moet je iets aanpassen?

Je past je voorlopige aanslag aan bijvoorbeeld bij het oversluiten van een hypotheek, een renteverandering op de hypotheek of een verhoging of gedeeltelijke aflossing van je hypotheek. Of als je meer zzp-inkomsten verwacht te gaan ontvangen, of je inkomen ingrijpend wijzigt doordat je bijvoorbeeld een extra (bij)baan krijgt of met pensioen gaat. Maar ook als je een kind krijgt of net een echtscheiding achter de rug hebt. Zorg ervoor dat de voorlopige aanslag actueel blijft.

Betalingskorting

De voorlopige aanslag kun je in termijnen betalen, maar ook in 1 keer. In dat geval geeft de Belas­tingdienst een betalingskorting van 4% op jaarbasis. Vraag je ‘m tijdens het jaar aan en heeft de voorlopige aanslag een dagtekening na 30 september, dan wordt geen betalings­korting meer aangeboden.

Wil je gebruik maken van een betalingskorting, dan moet je deze zelf van het hele belastingbedrag aftrekken. De kor­ting staat vermeld op de aanslag. In prak­tijk komt de korting overigens neer op hoogstens 1,67% van het te betalen bedrag, maar dat is nog steeds meer dan je aan rente op een spaarrekening krijgt.

Lees ook: