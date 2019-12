Servicekosten bij evenemententickets rijzen pan uit

Nieuws|Consumenten betalen gemiddeld zo’n 10% aan extra kosten als ze een concert, musical of theatervoorstelling boeken. De Consumentenbond wil dat ticketverkopers alle niet-vermijdbare kosten in de ticketprijs opnemen.

De Consumentenbond bekeek de bijkomende kosten voor 50 evenementen bij 17 aanbieders en vroeg een panel naar hun ervaringen met evenemententickets. Bij de 3 bekende officiële ticketbureaus in Nederland, Eventim, Ticketmaster en Ticketpoint, wisselt de hoogte van de servicekosten per evenement. Consumenten zijn bij Eventim de ene keer €3, de andere keer bijna €7 extra kwijt per kaartje. Doorverkopers berekenen hun servicekosten vaak per bestelling, zo betalen consumenten bij TicketTribune en Onlineticketshop €15 extra ongeacht het aantal kaartjes. Zeker bij voordelige kaartjes kunnen de extra kosten relatief hoog uitvallen. Consumenten zijn bijvoorbeeld bij The Lion King voor de goedkoopste rang (€29) bij Eventim 30% aan bijkomende kosten kwijt.

Onbegrijpelijk

Panelleden vinden het onbegrijpelijk dat er servicekosten bijkomen als ze online kaarten, via een automatisch systeem, bestellen. Waarvoor ze die extra kosten betalen, is voor velen van hen ook een raadsel. Van de 3 officiële ticketbureaus zijn alleen bij Ticketmaster de bijkomende kosten in de prijs opgenomen. Ticketpoint meldt wel aan het begin van het bestelproces dat er ticketkosten zijn, maar lang niet altijd hoeveel. En bij Eventim zien consumenten pas in het winkelwagenoverzicht dat er servicekosten bij komen. De Consumentenbond wil dat alle onvermijdbare extra kosten in de prijs zitten, zodat consumenten niet tijdens of aan het eind van het bestelproces met onverwachte kosten geconfronteerd worden.

Het artikel over evenemententickets (pdf voor leden) staat in de Consumentengids van september. Daarin staan ook de reacties van enkele ticketbureaus en kooptips voor consumenten. Zo zijn de servicekosten vaak lager voor consumenten die rechtstreeks bij theaters zelf boeken.