Eerste indruk|Amazon Prime Video is een video-streamingdienst die ook in Nederland de strijd is aan gegaan met Netflix. De dienst is een stuk goedkoper. Maar kan Amazon Prime tippen aan Netflix?

Conclusie: scherpe prijs

De streamingdienst van Amazon is een aantrekkelijke aanvulling op Netflix. Het aanbod is kleiner, maar de dienst heeft series die Netflix niet heeft. Natuurlijk is er ook overlap. Je hebt wel een creditcard nodig en soms is er geen Nederlandse ondertiteling.

Je kunt de dienst nu 1 maand gratis uitproberen. Daarna betaal je €2,99 per maand. Het abonnement wordt automatisch verlengd, maar je kunt elk moment opzeggen.

Wat is het?

Met Amazon Prime Video kijk je onbeperkt films en series, zonder reclames op meerdere apparaten. Je betaalt een vast bedrag per maand om toegang te krijgen tot het aanbod.

Je kunt alleen met een creditcard betalen. Dit kan een probleem zijn voor veel Nederlanders.

Exclusieve series

Het aanbod van Amazon is kleiner dan het aanbod van Netflix. Maar er zitten wel veel series tussen die je niet op Netflix vindt.

De dienst pronkt vooral met ‘The Grand Tour’. Een autoprogramma van de heren die vroeger ‘Top Gear’ presenteerden. Het programma is gemaakt door Amazon. Zo zijn er meerdere Amazon Originals, waaronder:

Carnival Row

The Man In The High Castle

The Boys

The Expanse

Bosch

Star Trek Picard

Amazon heeft ook een aantal andere series waarvan een groot deel niet op Netflix te zien is. Bijvoorbeeld; Mr. Robot, The Shield, The Office, Community, Startup, Justified en Fear the Walking Dead

Klassiekers

Op Amazon Prime Video staan honderden films. Het gaat om klassiekers en nieuw materiaal. Er is veel overlap in het aanbod van Netflix en Amazon Prime Video.

Bij beide diensten vind je veel films die hoog scoren in IMDB. Àmazon Prime Video heeft als enige streamingdienst alle Harry Potter-films.

Niet volledig Nederlands

Amazon Prime Video al een aantal jaren beschikbaar voor de Nederlandse kijker. Maar de dienst is nog steeds niet volledig aangepast aan Nederlandse kijkers.

Veel video’s hebben een Engelstalige beschrijving en soms is er geen Nederlandse ondertiteling. Ook zijn er weinig Nederlandse series en films. Dit verandert wel. Sinds kort zijn de afleveringen van Jiskefet exclusief te zien bij Amazon Prime.

Veel kijkmogelijkheden

Je kunt de series en films van Amazon Prime Video gemakkelijk streamen op je pc, tablet of smartphone.

Veel tv’s hebben al een smart tv-app van Amazon. Onder andere tv's van Sony en LG tv’s die uitgebracht zijn in 2015 of later. Ultra hd-tv’s van deze merken kunnen bepaalde video’s in ultra-hd en HDR afspelen. Amazon Prime Video werkt ook met Google Chromecast en Apple TV.

Je kunt series en films ook downloaden en later terugkijken. Je kiest zelf in welke beeldkwaliteit je de video’s opslaat. Zo houd je meer ruimte over op je telefoon. Een video van 1 uur neemt tussen de 140 en 460 MB in beslag.

Lees meer over: