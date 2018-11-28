Wat is Google Chromecast?

De Chromecast is een kleine mediaspeler waarmee je gemakkelijk vanaf je mobiel of tablet naar je televisie of audiosysteem kunt streamen. Denk aan series van Netflix en filmpjes van YouTube bij de Chromecast voor tv. Vaak heeft een smart tv ook deze mogelijkheden, maar afhankelijk van de tv kun je met een Chromecast soms meer. Bijvoorbeeld meer verschillende apps gebruiken. Met de Chromecast Audio stream je muziek van Spotify of radiozenders van de NPO naar je audiosysteem.

Je smartphone of tablet gebruik je als afstandsbediening om de Chromecast te bedienen. Aan het logo in een app kun je herkennen dat je de video of audio kunt streamen naar je Chromecast.

Je kunt de Google Chromecast ook samen met Google Home en de Google assistent gebruiken. Je vraagt de spraakassistent dan bijvoorbeeld om een video of muziek af te spelen op de Chromecast.

Voor- en nadelen

Voordelen

Werkt met veel verschillende apps

Goedkoop

Bediening met je smartphone, geen extra afstandsbediening nodig

Gemakkelijk in gebruik

Nadelen

Te bedienen met smartphone of laptop, heeft vaak geen eigen afstandsbediening.

Kan alleen bestanden afspelen vanaf het internet, speelt geen lokale bestanden af.

Welke types Google Chromecast zijn er?

De eerste Google Chromecast werd in 2013 op de markt gebracht. Ondertussen zijn er vele verschillende versies op de markt gekomen.

Hoe werkt de Google Chromecast

De Google Chromecast is een op zichzelf staande minicomputer die via wifi verbinding maakt met je router en het internet.

De Chromecast voor tv sluit je via de hdmi -ingang aan.

-ingang aan. De Chromecast Audio sluit ja aan via de 3.5 mm geluidsingang.

Stroom krijgt de Chromecast via de micro-usb-kabel. Die kun je bij televisies en sommige audiosystemen aansluiten op de USB-poort van dat apparaat. Maar er zit ook een adapter bij waarmee je hem via een normale stekker van stroom voorziet.

Met welke apps kun je streamen naar de Google Chromecast