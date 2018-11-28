Wat is Google Chromecast?

Andre van Zwet Expert ElektronicaGepubliceerd op:28 november 2018
De Chromecast is een kleine mediaspeler waarmee je gemakkelijk vanaf je mobiel of tablet naar je televisie of audiosysteem kunt streamen. Denk aan series van Netflix en filmpjes van YouTube bij de Chromecast voor tv. Vaak heeft een smart tv ook deze mogelijkheden, maar afhankelijk van de tv kun je met een Chromecast soms meer. Bijvoorbeeld meer verschillende apps gebruiken. Met de Chromecast Audio stream je muziek van Spotify of radiozenders van de NPO naar je audiosysteem.
Je smartphone of tablet gebruik je als afstandsbediening om de Chromecast te bedienen. Aan het logo in een app kun je herkennen dat je de video of audio kunt streamen naar je Chromecast.
Je kunt de Google Chromecast ook samen met Google Home en de Google assistent gebruiken. Je vraagt de spraakassistent dan bijvoorbeeld om een video of muziek af te spelen op de Chromecast.
De eerste Google Chromecast werd in 2013 op de markt gebracht. Ondertussen zijn er vele verschillende versies op de markt gekomen.
De Google Chromecast is een op zichzelf staande minicomputer die via wifi verbinding maakt met je router en het internet.