Met een Chromecast stream je gemakkelijk video's of muziek naar je tv of speakers. Hoe werkt het precies? En welke soorten Chromecast zijn te koop?

Wat is Google Chromecast?

De Chromecast is een kleine mediaspeler waarmee je gemakkelijk vanaf je mobiel of tablet naar je televisie of audiosysteem kunt streamen. Denk aan series van Netflix en filmpjes van YouTube bij de Chromecast voor tv. Met de Chromecast Audio stream je muziek van Spotify of radiozenders van de NPO naar je audiosysteem.

Je smartphone of tablet gebruik je als afstandsbediening om de Chromecast te bedienen. Aan het logo in een app kun je herkennen dat je de video of audio kunt streamen naar je Chromecast.

Je kunt de Google Chromecast ook samen met Google Home en de Google assistent gebruiken. Je vraagt de spraakassistent dan bijvoorbeeld om een video of muziek af te spelen op de Chromecast.

Voor- en nadelen

Voordelen

Werkt met veel verschillende apps

Goedkoop

Bediening met je smartphone, geen extra afstandsbediening

Gemakkelijk in gebruik

Nadelen

Alleen te bedienen met smartphone of laptop, heeft geen eigen afstandsbediening

Kan alleen bestanden afspelen vanaf het internet, speelt geen lokale bestanden af

Welke types Google Chromecast zijn er?

De eerste Google Chromecast werd in 2013 op de markt gebracht, maar ondertussen zijn er vele verschillende versies verkrijgbaar.

Hoe werkt de Google Chromecast

De Google Chromecast is een op zichzelf staande minicomputer die via wifi verbinding maakt met je router en het internet.

De Chromecast voor tv sluit je via de HDMI -ingang aan

-ingang aan De Chromecast Audio sluit ja aan via de 3.5 mm geluidsingang

Stroom krijgt de Chromecast via de micro-usb-kabel. Die kun je bij televisies en sommige audiosystemen aansluiten op de USB-poort van dat apparaat, maar er zit ook een adapter bij waarmee je hem via een normale stekker van stroom voorziet.

Met welke apps kun je streamen naar de Google Chromecast

