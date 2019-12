Ultra-hd (4K)

Wat is ultra-hd?

Ultra-hd wordt ook wel 4K genoemd en je komt beide termen door elkaar tegen. Een ultra-hd-tv heeft 4 keer zoveel pixels (3840 x 2160) als een full-hd-tv (1920 x 1080) en kan daarmee in principe meer detail laten zien. Voor dat laatste heb je wel een ultra-hd-beeldsignaal nodig. Ultra-hd-tv's zijn er vanaf een formaat van 40 inch (120 cm) en groter.

Zie je het verschil tussen full-hd en ultra-hd?

In de praktijk blijkt het best lastig om duidelijk verschil te zien tussen ultra-hd en full-hd. Zelfs als je héél dicht op het scherm zit. Daarbij neem je niet zozeer de extra details waar, maar leidt het mogelijk meer tot een wat groter gevoel van realisme. Overigens merken veel mensen lang niet altijd een verschil op. Zo noodzakelijk is een ultra-hd-tv dus ook weer niet.

Op internet lees je vaak dat je extra dicht op een ultra-hd-tv moet zitten om die extra pixels überhaupt te kunnen waarnemen. Bijvoorbeeld een kijkafstand van 1,6 meter met een tv van 40 inch. Maar dat is niet echt comfortabel. Lees meer over wat een prettige kijkafstand is en hoe groot je televisie moet zijn.

Moet je een ultra-hd-tv kopen?

Uit onze test blijkt dat lang niet alle ultra-hd-tv's ook een goede beeldkwaliteit laten zien. Sommige 'gewone' full-hd-tv's presteren zelfs beter op dat vlak. Je kunt je dan ook beter laten leiden door de beeld- en geluidkwaliteit van een tv dan puur door het aantal pixels.

Overigens zijn vrijwel alle - grotere - middenklasse tv's en topmodellen van fabrikanten tegenwoordig ultra-hd. Als je voor zo’n tv gaat, heb je automatisch al een ultra-hd-tv te pakken.

Beter beeld met ultra-hd én HDR?

Een van de nieuwste beeldtechnieken is High Dynamic Range, afgekort HDR. Deze techniek levert in theorie een groter contrast en kleurbereik, waardoor beelden nog realistischer en spectaculairder ogen. Deze techniek is te vinden op veel ultra-hd-tv's.

Voorkom een miskoop Met onze test zie je in één oogopslag welke tv's goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen. De beste televisie

Waar kan ik ultra-hd kijken?

Streaming video

Aanbieders van streaming video in ultra-hd zijn Netflix, Youtube, Amazon Prime Video en Videoland. Al gaat het meestal om maar een paar series en films in 4K per aanbieder. Maar de verwachting is dat het aanbod snel zal groeien. Verder heb je bij Netflix nog het duurste Premium abonnement nodig om de ultra-hd-content te kunnen bekijken. Dat kost €14 per maand.

Televisieprogramma's

Het zal nog wel even duren voordat er ook tv-uitzendingen van bijvoorbeeld NPO, RTL en SBS in ultra hd komen. Om programma's in ultra-hd op te nemen, moeten televisiestudio’s namelijk flinke investeringen doen. Bijvoorbeeld in nieuwe camera’s en techniek om de ultra-hd-beelden te verwerken en te distribueren. We verwachten dat het nog wel een aantal jaar gaat duren voordat er (veel) programma's in 4K zullen zijn.

Op dit moment biedt KPN al wel een 4K-zenderpakket aan. Daarin zitten nu 3 zenders waarop programma's in 4K te zien zijn: LoveNature, Insight en Xite. Hoe snel dit wordt uitgebreid met andere zenders is nog onduidelijk. Ook Ziggo heeft plannen om een 4K-pakket aan te bieden, maar wanneer dat gaat gebeuren is nog niet bekend.

4K-blu-ray

Tegenwoordig zijn er ook ultra-hd-blu-ray-discs met daarop films in 4K. Veel bioscoopfilms worden namelijk standaard in 4K opgenomen. Je hebt wel een 4K-blu-rayspeler nodig om de schijfjes af te spelen. Dat kan niet op een 'gewone' blu-ray-speler.

En verder kun je natuurlijk ook zelfgemaakt 4K-materiaal bekijken op een ultra-hd-tv. Foto's maak je tegenwoordig al in deze hoge resolutie en er zijn steeds meer fotocamera's en camcorders op de markt die in 4K kunnen filmen.

8K-Televisies

Sinds 2018 zijn er ook televisies met een zogenaamd 8K-scherm te koop. Zo zagen we op de IFA 2018 in Berlijn een 8K-tv-serie van Samsung. Deze 8K-tv's hebben weer 4 keer meer pixels dan een 4K-tv, namelijk 7680 x 4320 pixels. Het zijn wel grote tv's: de kleinste 8K-tv is 65 inch. Plus dat er een fors prijskaartje van enkele duizenden euro's aan hangt.

Het nut van 8K-televisies lijkt niet heel erg groot. Het is soms al erg moeilijk om verschil te zien full hd beeld en 4K-beeld, laat staan tussen 4K en 8K. Maar omdat tv's steeds groter worden - fabrikanten nemen nu al modellen van 75 inch (191 cm) op in hun gewone assortiment - is het wel logisch dat er meer pixels in het scherm komen te zitten. Op deze manier blijf je een mooi gedetailleerd plaatje zien. Al kun je dat ook al met een 4K-tv.

Ultra hd-tv's getest

Bekijk de testresultaten van ultra-hd-tv's in onze vergelijker.

Lees meer: