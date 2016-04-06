Wat is ultra-hd tv?

4K wordt ook wel ultra-hd genoemd. Een ultra-hd-tv heeft 4 keer zoveel pixels (3840 x 2160) als een full-hd-tv (1920 x 1080). Zo zie je meer details. Je hebt hiervoor wel een ultra-hd-beeldsignaal nodig. Ultra-hd-tv's zijn er vanaf een formaat van 40 inch (102 cm) en groter.

Zie je het verschil tussen full-hd en ultra-hd?

Het is lastig om verschil te zien tussen full-hd en ultra-hd. Zelfs als je héél dicht op het scherm zit. De extra details van ultra-hd zie je bijna niet. Wat je ziet in ultra-hd lijkt wel echter dan in full-hd. Al merken veel mensen het verschil niet.

Kijkafstand

Bijna alle tv's vanaf 40 inch zijn ultra-hd of 4K. Je leest vaak dat je extra dicht op een ultra-hd-tv moet zitten om de extra pixels te zien. Bijvoorbeeld een kijkafstand van 1,6 meter bij een tv van 40 inch. Dat is niet echt fijn.

Ontdek wat een prettige kijkafstand is en hoe groot je televisie moet zijn.

Is 4K beter dan Full HD?

Uit onze test blijkt dat lang niet alle ultra-hd-tv's een goede beeldkwaliteit hebben. Sommige 'gewone' full-hd-tv's zijn zelfs beter. Check daarom vooral de beeld- en geluidskwaliteit van een tv in plaats van het aantal pixels. Bijna alle tv's vanaf 40 inch (102 cm) zijn tegenwoordig trouwens ultra-hd/4K.

Beter beeld met ultra-hd én HDR?

Eén van de nieuwste beeldtechnieken is High Dynamic Range, afgekort HDR. Deze techniek biedt in principe een groter contrast en kleurbereik. Beelden in HDR zien er nog echter en indrukwekkender uit. Deze techniek vind je op veel ultra-hd-tv's.

Beeldmateriaal dat gebruik maakt van HDR vind je vooral bij streaming services, zoals Netflix en Amazon Prime Video. Bij gewone tv-programma's, zoals van de NPO of RTL, wordt het niet toegepast.

Waar kan ik 4K (ultra-hd) kijken?

Streaming video

Aanbieders van streaming video in ultra-hd zijn Netflix, YouTube, Amazon Prime Video en Videoland. Steeds meer series en films bieden 4K aan. Bij Netflix heb je wel het duurste premium-abonnement nodig om beelden in ultra-hd te bekijken.

Televisieprogramma's

Het duurt nog wel even voordat er ook tv-uitzendingen in ultra-hd komen van bijvoorbeeld NPO, RTL en SBS. Het opnemen van programma's in ultra-hd kost televisiestudio’s veel geld. Nieuwe camera’s die hiervoor nodig zijn, zijn erg duur. Daarbij komen nog de kosten voor het verwerken en verspreiden van de ultra-hd-beelden.

Providers zoals KPN en Ziggo bieden al een paar 4K-zenders aan. Hiervoor heb je vaak een speciaal abonnement nodig. Inclusief een tv-ontvanger die geschikt is voor 4K. Het is nog onduidelijk wanneer er meer 4K-zenders komen. Dit gaat nog niet hard.

4K-blu-ray

Er zijn nu ook blu-ray-discs met films in 4K. Veel bioscoopfilms worden namelijk standaard in 4K opgenomen. Je hebt wel een 4K-blu-ray-speler nodig om ze af te spelen. Dat kan niet op een 'gewone' blu-ray-speler.

Het is ook mogelijk om zelfgemaakt 4K-materiaal te bekijken op een ultra-hd-tv. Foto's maak je tegenwoordig al in deze hoge resolutie. Ook zijn er steeds meer fotocamera's en camcorders die in 4K filmen.

8K-tv

Sinds 2018 zijn er televisies met een 8K-scherm te koop. Deze 8K-tv's hebben weer 4 keer meer pixels dan een 4K-tv, namelijk 7680 x 4320 pixels. Dit zijn de grote en vaak duurdere tv's. De meeste 8K-tv's zijn tussen de 55 en 85 inch. Vaak wordt de term '8K ultra-hd' gebruikt bij deze tv's, om ze te onderscheiden van '4K ultra-hd' tv's.

Tegenwoordig maken tv-fabrikanten vrijwel geen 8K-tv's meer. De enkele 8K-tv's die nog te koop zijn, zijn meestal al even op de markt.

Het is lastig te zeggen of je voor een 8K-tv moet kiezen. Soms is het al moeilijk om verschil te zien tussen full hd-beeld en 4K-beeld, laat staan tussen 4K en 8K. Daar komt bij dat er nog maar weinig 8K-beeldmateriaal te vinden is.

Ultra-hd-tv's getest

Bekijk de testresultaten van ultra-hd-tv's in onze vergelijker.