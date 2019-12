Android TV, WebOS of Tizen? De verschillen tussen smart-tv's

Elk merk heeft zijn eigen besturingssysteem op de smart-tv. Daardoor zijn er verschillen in het gebruiksgemak en de apps die je met de smart-tv kunt gebruiken. Het kan handig zijn om de apps zelf een plekje te geven in het menu zodat je er gemakkelijk bij kan. Maar dat is niet met elk besturingsysteem mogelijk.

Wil je weten welke apps je kunt gebruiken met elk systeem? Bekijk welke apps je smart tv heeft.

Samsung - Tizen

Televisies van Samsung werken op het Tizen besturingssysteem. Het menu heeft een goede opbouw. Je kunt favoriete kanalen toevoegen in het menu zodat je ze makkelijk kunt vinden. Apps kunnen zelf worden ingedeeld in het menu of gedeeltelijk verwijderd worden. Zo kun je het menu inrichten naar jouw wensen. Het overzicht in de app store van Tizen is in orde, maar kan beter. Je hebt bij nieuwe tv’s een Samsung account nodig om nieuwe apps te downloaden.

LG - WebOS 3.0

De televisies van LG maken gebruik van WebOS, een eigen besturingssysteem. De navigatie werkt snel, maar het is niet gelijk duidelijk waar elk symbool voor staat. Je kunt de apps wel zelf op volgorde zetten, zodat je gemakkelijker toegang krijgt tot veelgebruikte apps. De app store is overzichtelijk en je hoeft je niet te registreren.

Panasonic - Firefox OS en Smart Viera

Panasonic televisies draaien op Firefox OS en Smart Viera (My Home Screen). Op televisies met Firefox OS kun je zelf kiezen welke apps je in het hoofdmenu zet. En ook op een Smart Viera-systeem kun je zelf apps in het hoofdmenu zetten. Een deel van de voorgeïnstalleerde apps kunnen ook verwijderd worden. Het overzicht van de app store is bij zowel Firefox OS als Smart Viera goed.

Sony - Android TV

De meeste televisies van Sony beschikken over Android TV. Het is prettig navigeren in het menu en de apps zijn zelf in te delen in het menu. Sommige ongebruikte services kunnen worden uitgeschakeld, maar voorgeïnstalleerde apps kan je niet verwijderen. Je kunt een usb-stick gebruiken om het geheugen voor apps uit te breiden.

Goedkopere televisies van Sony hebben geen Android TV. Die maken gebruik van een eenvoudig smartmenu dat in het instellingenmenu zit verwerkt. Je kunt apps niet zelf indelen. Een aantal handige apps zijn voorgeinstalleerd, maar er zijn verder weinig bekende apps te downloaden.

Philips - Android TV

Ook op de televisies van Philips zit Android TV. Toch verschillen de besturingssystemen deels van elkaar. Het menu is duidelijk ingericht. Je ziet in het overzicht het beeld op de achtergrond doorspelen. Het is helaas niet mogelijk om zelf apps in te delen.

Philips Saphi

Goedkopere toestellen van Philips gebruiken een eenvoudig smart-tv-systeem. Je ziet hierbij de verschillende apps aan de onderkant van het scherm. De volgorde kun je zelf aanpassen en er is een app store waar je apps kunt downloaden. Het systeem werkt wel wat trager.

Lees meer