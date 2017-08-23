Android TV, WebOS of Tizen? De verschillen tussen smart-tv's

Verschillende smart-tv systemen

Elk merk heeft zijn eigen besturingssysteem op de smart-tv. Daardoor zijn er verschillen in het gebruiksgemak en de apps die je met de smart-tv kunt gebruiken. Lang niet alle apps die er zijn, vind je terug op elke smart-tv.

Het kan handig zijn om de apps zelf een plekje te geven in het menu zodat je er gemakkelijk bij kunt. Maar dat is niet met elk besturingsysteem mogelijk.

Lees meer over apps op smart-tv's.

Samsung - Tizen

Televisies van Samsung werken op het Tizen besturingssysteem. Het menu heeft een goede opbouw. Je kunt favoriete kanalen toevoegen in het menu. Zo vind je ze makkelijk terug. Apps kun je zelf indelen in het menu of gedeeltelijk verwijderen. Zo kun je het menu inrichten naar jouw wensen. Het overzicht in de appstore van Tizen is in orde, maar kan beter. Sinds 2024 heb je bij nieuwe Samsung-tv’s altijd een Samsung account nodig om de smart-tv functies te kunnen gebruiken.

LG - WebOS

De televisies van LG maken gebruik van WebOS, een eigen besturingssysteem. De navigatie werkt snel, maar het is niet gelijk duidelijk waar elk symbool voor staat. Je kunt de apps wel zelf op volgorde zetten, zodat je gemakkelijker toegang krijgt tot veelgebruikte apps. De appstore is overzichtelijk. Bij LG heb je een account nodig om extra apps te installeren of de tv verder te personaliseren.

Panasonic - Fire TV, MyHomeScreen en Android TV

Panasonic gebruikt Fire TV van Amazon als het smart-tv systeem voor tv's vanaf 2025. Op tv's van voorgaande jaren gebruikt Panasonic voor sommige tv's Android TV en Google TV. De andere smart-tv's gebruiken het MyHomeScreen systeem. Je kunt met dit systeem zelf apps in het hoofdmenu zetten. Een deel van de voorgeïnstalleerde apps kun je ook verwijderen. Het overzicht van de appstore is goed.

Sony - Android TV

De meeste smart-tv's van Sony beschikken over Android TV. Het is prettig navigeren in het menu. De apps kun je zelf indelen in het menu. Sommige ongebruikte services kun je uitschakelen, maar voorgeïnstalleerde apps zijn niet te verwijderen. Met een usb-stick kun je het geheugen voor apps uitbreiden.

Daarnaast maakt Sony ook gebruik van Google TV voor haar Bravia XR smart-tv's. Dit is geen vervanging van Android TV. Het is eigenlijk een soort schil over het Android TV besturingssyteem heen. Deze is bedoeld om makkelijker content te vinden.

Goedkopere televisies van Sony hebben geen Android TV. Die gebruiken een eenvoudig smartmenu dat in het instellingenmenu zit verwerkt. Je kunt apps niet zelf indelen. Een aantal handige apps zijn voorgeïnstalleerd, maar je kunt verder weinig bekende apps downloaden.

Philips - Android TV

Ook op de televisies van Philips zit Android TV, net als bij Sony. Toch zitten er wat kleine verschillen in dit besturingssysteem bij deze merken.

Het menu is duidelijk ingericht. Je ziet in het overzicht het beeld op de achtergrond doorspelen. Het is helaas niet mogelijk om zelf apps in te delen.

Philips - Titan OS

Sinds 2024 brengt Philips smart-tv's uit met Titan OS. Dit systeem vervangt het Saphi-smart-tv-systeem dat Philips voorheen gebruikte op veel van haar smart-tv's.