Smart-tv kopen

Een smart-tv is een televisie die je met internet kunt verbinden. Daarmee stream je bijvoorbeeld films en series. Of je kijkt er gemiste tv-programma's mee terug. Daarvoor heeft de tv allerlei apps, zoals YouTube en Netflix. Deze apps staan vaak al vooraf op de smart tv geïnstalleerd. Er zijn ook andere apps en die je gemakkelijk installeert via de app store van de smart-tv.

Zoek je een HD smart-tv? Dan is er enorm veel keuze. Bijna elke tv is tegenwoordig smart. De verschillen zitten vaak in hoe het smart-tv-systeem in elkaar zit. En in welke apps ze hebben en of je andere apps kunt downloaden.

De grote tv-merken hebben allemaal een verschillend smart-tv-systeem met een eigen uiterlijk en app store. Sony en Philips gebruiken bijvoorbeeld het Android-TV-systeem van Google. LG heeft WebOS. En Samsung gebruikt Tizen.

Daarnaast heb je natuurlijk keuze uit verschillende groottes van de tv en andere eigenschappen. Bedenk ook hoe je de tv wilt verbinden met internet: via kabel of wifi.

Smart-tv's vergelijken

Voor je een smart-tv koopt, is het handig als je ze vergelijkt op eigenschappen die je belangrijk vindt. Zoek bijvoorbeeld uit welke aansluitingen de tv's hebben.

Vergelijk smart-tv's op eigenschappen als soort scherm, resolutie en HDMI-ingangen. Bekijk ook wat een goedkope smart-tv is.

Met een Kies & Koop- of Volledig & Vertrouwd-lidmaatschap vergelijk je ook testresultaten van smart-televisies. Zo helpen we jou de beste smart-tv kopen.