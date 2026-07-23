55 inch-tv's

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Een 55 inch-televisie heeft een schermdiagonaal van ongeveer 140 cm. Dat is een mooi formaat voor als de afstand van je zitplaats tot de tv 3 tot 3,5 meter is. Kies de beste 55 inch-tv door ze bij ons te vergelijken.
Beeldkwaliteit
Smart TV
Beeldkwaliteit
Smart TV
Beeldkwaliteit
Smart TV
Beeldkwaliteit
Smart TV
€ 600,-
Richtprijs
Beeldkwaliteit
Smart TV
Beeldkwaliteit
Smart TV
Beeldkwaliteit
Smart TV
Beeldkwaliteit
Smart TV
Beeldkwaliteit
Smart TV
Beeldkwaliteit
Smart TV
Beeldkwaliteit
Smart TV
Beeldkwaliteit
Smart TV
Beeldkwaliteit
Smart TV
Beeldkwaliteit
Smart TV
Beeldkwaliteit
Smart TV
Beeldkwaliteit
Smart TV
Beeldkwaliteit
Smart TV
Beeldkwaliteit
Smart TV
Wij hebben 55 inch-televisies in de test beoordeeld op een aantal belangrijke aspecten. We beoordelen onder meer het beeld vanuit verschillende hoeken, het geluid, hoe goed de smart-opties werken het gebruiksgemak en energieverbruik. We testen tv's van onder andere LG, Sony, Philips, en Samsung.
Als je een 55 inch-tv gaat kopen, moet je op een aantal dingen letten. Wij helpen je de beste koop voor jou te vinden.
Vergelijk de 55 inch-televisies op opties en mogelijkheden. Bijvoorbeeld op soort scherm, resolutie, hdmi-ingangen en kijk wat een goedkope 55 inch-tv is. Met een Kies & Koop- of Volledig & Vertrouwd-lidmaatschap kun je ook testresultaten vergelijken. Zo helpen we jou de beste 55 inch-tv kopen.