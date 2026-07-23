icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

55 inch-tv's

Laatste update van de test: 23 juli 2026|

Een 55 inch-televisie heeft een schermdiagonaal van ongeveer 140 cm. Dat is een mooi formaat voor als de afstand van je zitplaats tot de tv 3 tot 3,5 meter is. Kies de beste 55 inch-tv door ze bij ons te vergelijken.

Keuzehulp

  • Samsung UE55M73H
    SamsungUE55M73H
    55 inch|LCD-LED|4K Ultra HD

    Beeldkwaliteit

    Smart TV

  • Samsung UE55M72H
    SamsungUE55M72H
    55 inch|LCD-LED|4K Ultra HD

    Beeldkwaliteit

    Smart TV

  • Samsung UE55M70H
    SamsungUE55M70H
    55 inch|LCD-LED|4K Ultra HD

    Beeldkwaliteit

    Smart TV

  • Samsung UE55M82H
    SamsungUE55M82H
    55 inch|LCD-LED|4K Ultra HD

    Beeldkwaliteit

    Smart TV

  • Samsung UE55M74H
    SamsungUE55M74H
    55 inch|LCD-LED|4K Ultra HD

    € 600,-

    Richtprijs

    Beeldkwaliteit

    Smart TV

  • Samsung UE55M1EH
    SamsungUE55M1EH
    55 inch|LCD-LED|4K Ultra HD

    Beeldkwaliteit

    Smart TV

  • Hisense 55U7S PRO
    Hisense55U7S PRO
    55 inch|LCD-LED|4K Ultra HD

    Beeldkwaliteit

    Smart TV

  • Samsung UE55M83H
    SamsungUE55M83H
    55 inch|LCD-LED|4K Ultra HD

    Beeldkwaliteit

    Smart TV

  • Samsung UE55M80H
    SamsungUE55M80H
    55 inch|LCD-LED|4K Ultra HD

    Beeldkwaliteit

    Smart TV

  • Hisense 55U79S PRO
    Hisense55U79S PRO
    55 inch|LCD-LED|4K Ultra HD

    Beeldkwaliteit

    Smart TV

  • LG 55MRGB87B9B
    LG55MRGB87B9B
    55 inch|LCD-LED|4K Ultra HD

    Beeldkwaliteit

    Smart TV

  • Samsung MRE55R86H
    SamsungMRE55R86H
    55 inch|LCD-LED|4K Ultra HD

    Beeldkwaliteit

    Smart TV

  • TCL 55C79L
    TCL55C79L
    55 inch|LCD-LED|4K Ultra HD

    Beeldkwaliteit

    Smart TV

  • TCL 55C7L
    TCL55C7L
    55 inch|LCD-LED|4K Ultra HD

    Beeldkwaliteit

    Smart TV

  • Samsung QE55S83H
    SamsungQE55S83H
    55 inch|OLED|4K Ultra HD

    Beeldkwaliteit

    Smart TV

  • Samsung QE55S85H
    SamsungQE55S85H
    55 inch|OLED|4K Ultra HD

    Beeldkwaliteit

    Smart TV

  • LG 55MRGB88B9B
    LG55MRGB88B9B
    55 inch|LCD-LED|4K Ultra HD

    Beeldkwaliteit

    Smart TV

  • Samsung MRE55R87H
    SamsungMRE55R87H
    55 inch|LCD-LED|4K Ultra HD

    Beeldkwaliteit

    Smart TV

55 inch-televisies getest

Wij hebben 55 inch-televisies in de test beoordeeld op een aantal belangrijke aspecten. We beoordelen onder meer het beeld vanuit verschillende hoeken, het geluid, hoe goed de smart-opties werken het gebruiksgemak en energieverbruik. We testen tv's van onder andere LG, Sony, Philips, en Samsung.

55 inch-tv kopen

Als je een 55 inch-tv gaat kopen, moet je op een aantal dingen letten. Wij helpen je de beste koop voor jou te vinden.

55 inch-televisies vergelijken

Vergelijk de 55 inch-televisies op opties en mogelijkheden. Bijvoorbeeld op soort scherm, resolutie, hdmi-ingangen en kijk wat een goedkope 55 inch-tv is. Met een Kies & Koop- of Volledig & Vertrouwd-lidmaatschap kun je ook testresultaten vergelijken. Zo helpen we jou de beste 55 inch-tv kopen.

Televisies per merk