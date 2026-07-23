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120 Hz tv's

Laatste update van de test: 23 juli 2026|

Deze tv's hebben volgens de fabrikant een verversingssnelheid van het tv-scherm van 120 Hertz (Hz). Vind de beste tv op basis van onze testresultaten.

Keuzehulp

  • LG 50MRGB87B9B
    LG50MRGB87B9B
    50 inch|LCD-LED|4K Ultra HD

    Beeldkwaliteit

    Smart TV

  • LG 55MRGB87B9B
    LG55MRGB87B9B
    55 inch|LCD-LED|4K Ultra HD

    Beeldkwaliteit

    Smart TV

  • TCL 55C79L
    TCL55C79L
    55 inch|LCD-LED|4K Ultra HD

    Beeldkwaliteit

    Smart TV

  • TCL 55C7L
    TCL55C7L
    55 inch|LCD-LED|4K Ultra HD

    Beeldkwaliteit

    Smart TV

  • Samsung QE55S83H
    SamsungQE55S83H
    55 inch|OLED|4K Ultra HD

    Beeldkwaliteit

    Smart TV

  • Samsung QE55S85H
    SamsungQE55S85H
    55 inch|OLED|4K Ultra HD

    Beeldkwaliteit

    Smart TV

  • LG 55MRGB88B9B
    LG55MRGB88B9B
    55 inch|LCD-LED|4K Ultra HD

    Beeldkwaliteit

    Smart TV

  • LG 65MRGB87B9B
    LG65MRGB87B9B
    65 inch|LCD-LED|4K Ultra HD

    Beeldkwaliteit

    Smart TV

  • TCL 65C89L
    TCL65C89L
    65 inch|LCD-LED|4K Ultra HD

    Beeldkwaliteit

    Smart TV

  • TCL 65C79L
    TCL65C79L
    65 inch|LCD-LED|4K Ultra HD

    Beeldkwaliteit

    Smart TV

  • TCL 65C7L
    TCL65C7L
    65 inch|LCD-LED|4K Ultra HD

    Beeldkwaliteit

    Smart TV

  • Samsung QE65S83H
    SamsungQE65S83H
    65 inch|OLED|4K Ultra HD

    Beeldkwaliteit

    Smart TV

  • Samsung QE65S85H
    SamsungQE65S85H
    65 inch|OLED|4K Ultra HD

    Beeldkwaliteit

    Smart TV

  • LG 65MRGB88B9B
    LG65MRGB88B9B
    65 inch|LCD-LED|4K Ultra HD

    Beeldkwaliteit

    Smart TV

  • TCL 65C8L
    TCL65C8L
    65 inch|LCD-LED|4K Ultra HD

    Beeldkwaliteit

    Smart TV

  • TCL 75C89L
    TCL75C89L
    75 inch|LCD-LED|4K Ultra HD

    Beeldkwaliteit

    Smart TV

  • TCL 75C8L
    TCL75C8L
    75 inch|LCD-LED|4K Ultra HD

    Beeldkwaliteit

    Smart TV

  • LG 50QNED86B6B
    LG50QNED86B6B
    50 inch|LCD-LED|4K Ultra HD

    Beeldkwaliteit

    Smart TV

120 Hz televisie kopen

Naast de grootte van je nieuwe tv vind je het ook belangrijk dat het beeld snel ververst om precies die bal op beeld te kunnen volgen. Voor een hoge verversingssnelheid kies je voor een tv van 100 of 120 Hz. Refresh rates van 100Hz en 120Hz zijn praktisch hetzelfde. Het verschil zit hem erin of het een Europese tv of een Amerikaanse tv is.

Nu wil je natuurlijk weten waar je op moet letten bij het kopen van een televisie met 120Hz refresh rate. Allereerst is het belangrijk om te kijken naar de resolutie van de tv, zoals 4K Ultra HD, voor de beeldscherpte.

Daarnaast is het verstandig om te letten op de beschikbare aansluitingen. Dan kun je al jouw randapparatuur aansluiten, zoals gameconsoles, soundbars en streamingapparaten. Bovendien bieden sommige 120 Hz tv's geavanceerde functies zoals HDR-ondersteuning en smart-tv mogelijkheden, waarmee je toegang hebt tot een breed scala aan content en entertainment.

120Hz tv's getest

Wij testen steeds de nieuwste Smart-tv's en beoordelen alles wat met het beeld en geluid van de tv te maken heeft. Daarnaast letten we ook op de aansluitingen, het energiegebruik en mogelijkheden. In onze test zitten verschillende modellen van 120Hz tv's om je te helpen bij het maken van de juiste keuze. De verversingssnelheid alleen is niet bepalend voor de beeldkwaliteit of de algemene kwaliteit van de tv, maar het zorgt wel voor minimale bewegingsonscherpte. Met een hogere verversingssnelheid van 120 Hz worden snelle actiescènes, sportwedstrijden en zelfs snelle gameplay soepel weergegeven. Hogere verversingssnelheden, zoals 200Hz of meer, kunnen zorgen voor vreemde beeldfouten bij onvoorspelbare bewegingen.

120 Hz tv's vergelijken

Om het vergelijken van verschillende modellen 120 Hz tv's gemakkelijk te maken, hebben we deze vergelijker opgezet. Je kunt filteren op eigenschappen waarvan jij wilt dat je nieuwe tv die heeft. En dan kun je eenvoudig de specificaties, functies en prijzen van verschillende tv's met elkaar vergelijken. Dit stelt je in staat om snel de juiste keuze te maken op basis van jouw persoonlijke behoeften en budget.

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