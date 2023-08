120 Hz televisie kopen

Naast de grootte van je nieuwe tv vind je het ook belangrijk dat het beeld snel ververst om precies die bal op beeld te kunnen volgen. Voor een hoge verversingssnelheid kies je voor een tv van 100 of 120 Hz. Refresh rates van 100Hz en 120Hz zijn praktisch hetzelfde. Het verschil zit hem erin of het een Europese tv of een Amerikaanse tv is.

Nu wil je natuurlijk weten waar je op moet letten bij het kopen van een televisie met 120Hz refresh rate. Allereerst is het belangrijk om te kijken naar de resolutie van de tv, zoals 4K Ultra HD, voor de beeldscherpte.

Daarnaast is het verstandig om te letten op de beschikbare aansluitingen. Dan kun je al jouw randapparatuur aansluiten, zoals gameconsoles, soundbars en streamingapparaten. Bovendien bieden sommige 120 Hz tv's geavanceerde functies zoals HDR-ondersteuning en smart-tv mogelijkheden, waarmee je toegang hebt tot een breed scala aan content en entertainment.

120Hz tv's getest

Wij testen steeds de nieuwste Smart-tv's en beoordelen alles wat met het beeld en geluid van de tv te maken heeft. Daarnaast letten we ook op de aansluitingen, het energiegebruik en mogelijkheden. In onze test zitten verschillende modellen van 120Hz tv's om je te helpen bij het maken van de juiste keuze. De verversingssnelheid alleen is niet bepalend voor de beeldkwaliteit of de algemene kwaliteit van de tv, maar het zorgt wel voor minimale bewegingsonscherpte. Met een hogere verversingssnelheid van 120 Hz worden snelle actiescènes, sportwedstrijden en zelfs snelle gameplay soepel weergegeven. Hogere verversingssnelheden, zoals 200Hz of meer, kunnen zorgen voor vreemde beeldfouten bij onvoorspelbare bewegingen.

120 Hz tv's vergelijken

Om het vergelijken van verschillende modellen 120 Hz tv's gemakkelijk te maken, hebben we deze vergelijker opgezet. Je kunt filteren op eigenschappen waarvan jij wilt dat je nieuwe tv die heeft. En dan kun je eenvoudig de specificaties, functies en prijzen van verschillende tv's met elkaar vergelijken. Dit stelt je in staat om snel de juiste keuze te maken op basis van jouw persoonlijke behoeften en budget.

Daarnaast vind je op de vergelijkingspagina ook reviews en ervaringen van andere gebruikers, wat waardevolle inzichten biedt over wat anderen van deze tv vinden. Met deze informatie kun je een weloverwogen beslissing nemen en de perfecte 120 Hz tv vinden die naadloos aansluit bij jouw kijkvoorkeuren.