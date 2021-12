Philips heeft veel soorten televisies met verscheidene beelddiagonalen. Wat bij jou past hangt af van de afstand van je zitplaats tot de tv. En natuurlijk van je voorkeur.

Welke Philips tv kopen?

Philips brengt veel verschillende tv's op de markt. Van goedkope instap-tv's tot grote topmodellen met alle toeters en bellen.

Het handigst is als je de tv met internet kunt verbinden en kunt streamen. Zo kun je kijken naar Netflix, Youtube, Disney+ of een andere streamingdienst.

In onze vergelijker vind je Philips smart-tv’s waarmee je via internet apps kunt gebruiken en kunt streamen.

De duurdere smart-tv's van Philips gebruiken Android TV. Op Philips Android-tv’s heb je toegang tot de Google Play Store en de appstore van Philips. De combinatie van beide appstores biedt veel belangrijke apps.

Philips-televisies met Android TV ondersteunen ook Google Cast. Als je via de app op je smartphone op het Google Cast-logo klikt, stream je naar de tv. Apps op je smartphone ondersteunen Google Cast vaak langer dan dat apps op je smart-tv werken.

In de goedkopere smart-tv's gebruikt Philips een eigen systeem: Saphi. Ook dit systeem heeft populaire apps, maar minder dan de tv-modellen met Android.

De beeldkwaliteit van Philips-tv’s wordt onder andere bepaald door de resolutie. Philips biedt LCD-led-tv's, met led-achtergrondverlichting, en OLED-tv’s. Oled-televisies zijn dunner en hebben diepere zwarttinten Die zorgen voor meer contrast. Wel zijn die tv’s een stuk duurder.

Typenummers

Aan de naam van de tv zie je vaak al welke belangrijke eigenschappen deze heeft. Zoals de resolutie van het scherm en uit welk jaar de tv komt. Is het laatste cijfer van de modelnaam een 6, dan komt de tv uit 2021. Een 5 geeft 2020 aan en een 4 staat voor 2019.

4000-serie: simpele en kleine televisies in verschillende maten tot en met 32 inch. Ze hebben vaak een hd-ready scherm en zijn niet 'smart'.

5000-serie: bijna allemaal full-hd televisies met een beeldmaat tot 50 inch. Sommige 32-inch-tv's zijn nog hd-ready. Pas vanaf de 5800 serie betreft het smart-tv's met Saphi.

6000-serie: hebben Saphi als smart-tv-systeem. De meeste toestellen hebben een ultra-hd-beeldresolutie en een aantal modellen heeft ook Ambilight. De beeldmaten beginnen vanaf 43 inch.

7000-serie: hebben Android TV op de smart-tv's. Het zijn allemaal ultra-hd-tv's met Ambilight. In deze serie vind je tv's vanaf 43 inch.

8000-serie: hebben een beeldmaat vanaf 43 inch. Alle toestellen hebben een ultra-hd-beeldresolutie, Android TV en driezijdig Ambilight.

9000-serie: de topserie led-tv's van Philips, verkrijgbaar in beeldmaten vanaf 43 inch. Ook deze tv's hebben een ultra-hd-beeldresolutie, Android TV en driezijdig Ambilight.

OLED-serie: hebben ultra-hd, Android TV en Ambilight. De beeldmaat is vanaf 48 inch. Er zijn een 700-, 800- en 900-serie. Een belangrijk verschil is dat in de 900-serie vaak meer aandacht naar het geluid gaat.

Wat is een goede Philips tv?

Om een goede Philips-tv te kopen let je in elk geval op de beeldkwaliteit. Kijk je graag beelden in 4K HD-kwaliteit voor gedetailleerder beeld, dan moet de tv ook die resolutie hebben.

Van Philips hebben we veel ultra HD-tv’s getest. Het verschil met Full HD is dat je 4 keer scherper beeld hebt met een 4K-hd-tv.

Philips beoordeelt de beeldkwaliteit met de eigen Picture Performance Index (PPI). Hoe hoger het getal, hoe beter. Al blijkt uit onze test dat een hogere PPI niet altijd voor betere beeldkwaliteit zorgt.

We hebben de televisies onder meer getest op beeldkwaliteit (vanuit verschillende hoeken), geluid, hoe goed en makkelijk de smart-functies van Philips werken. Met een lidmaatschap Kies & Koop of Volledig & Vertrouwd zie je in de vergelijker welke tv van Philips de beste is.

Waarom een Philips tv?

Philips is een erg populair merk voor tv’s.

Een verschil tussen Philips en Samsung of andere merken is dat Philips tv’s aanbiedt met Ambilight. Bij deze televisies stralen de zijkanten van de televisie licht uit op de muur daarachter. De kleuren van het licht zijn hetzelfde als die op het scherm van de televisie.

Philips heeft ook veel verschillende series tv’s. Van simpele (een laag nummer in het typenummer) tot erg uitgebreid. Wil je een Andoid smart-tv van Philips, dan heb je er een van de 7000-serie of hoger nodig. Of de oled-serie.

Wil je weten wat de Philips-tv’s beter maakt dan de andere merken? Vergelijk ze dan bij ons.