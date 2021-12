Sinds 2005 worden televisies van Sony aangeduid met de term 'Bravia'. Sony heeft lcd-led-tv's en oled-tv's. Vergelijk en kies de beste Sony tv voor jou.

Wat is een goede Sony tv?

De geteste tv's van Sony zijn smart-tv's, zodat je via internet apps kunt gebruiken en kunt streamen. Je kunt dan bijvoorbeeld makkelijk Netflix kijken op je Sony Bravia tv.

De smart-tv’s van Sony gebruiken Android TV. Je kunt dus apps uit de Google Play store downloaden op je Sony tv.

Vanaf 2021 gebruikt Sony ook Google TV voor haar Bravia XR smart-tv's. Dat is geen vervanging van Android TV, maar is een soort schil over het Android TV-besturingssysteem heen. Zo kun je makkelijker content vinden.

Een goede Sony tv heeft in elk geval goede beeldkwaliteit. Veel tv’s van Sony hebben een ultra-hd-4K-scherm en bieden ondersteuning voor HDR (High Dynamic Range). Als de videobeelden ook in die resolutie worden verzonden, heb je gedetailleerder beeld dan met een full-hd-tv.

Ook de geluidskwaliteit van de Sony is belangrijk. Tenzij je er een losse soundbar bij koopt.

We hebben de Sony tv’s onder andere getest op beeldkwaliteit vanuit verschillende hoeken, het geluid, en hoe goed en makkelijk de smart-functies werken. Met een Kies & Koop- of Volledig & Vertrouwd-lidmaatschap zie je in de vergelijker welke Sony tv de beste is.

Welke Sony tv kopen?

Voordat je een Sony tv koopt kies je de grootte. De beelddiagonaal die bij je past hangt mede af van de afstand van je zitplaats tot de tv.

De beeldkwaliteit is ook belangrijk. Die wordt onder andere bepaald door de resolutie en de gebruikte techniek. Voor een goede beeldkwaliteit gebruikt Sony in sommige schermen oled. Die schermen zijn dunner en hebben diepere zwarttinten, wat zorgt voor meer contrast. Wel zijn die Sony oled-tv’s een stuk duurder.

Elk typenummer heeft haar eigen kwaliteiten. De naam van Sony tv's begint met KDL, KD, KE of met XR. Daarna komt de schermgrootte in inches, gevolgd door 1 letter die de hoofdserie van de tv aanduidt. Vervolgens komt een aantal cijfers dat de specifieke serie aangeeft. Daarbij geldt in principe: hoe hoger, hoe uitgebreider de tv. Staat daarachter een J, dan komt de tv uit 2021.

Let op: bij oudere tv's kunnen er 2 letters achter de schermgrootte staan. De 2e letter geeft het jaar van uitbrengen aan. Een H staat voor 2020 en een G voor 2019.

R-modellen zijn de goedkoopste tv's van Sony. Op deze tv’s kun je geen apps gebruiken. De kleinste maten (32 inch) zijn soms hd-ready, de grotere maten (40-43 inch) zijn full-hd.

W-modellen hebben bijna allemaal een full-hd-resolutie, maar er zijn ook modellen met hd-ready. Op de W-modellen kun je apps draaien. Ze maken alleen geen gebruik van Android TV. De beeldmaten zitten tussen de 32 en 43 inch.

X-modellen zijn allemaal led-lcd-tv's met een ultra-hd-4K-scherm Ook zijn het smart-tv's die gebruik maken van Android TV. Verder verschillen de modellen in beeldoptimalisatie, onder andere 'X-tended dynamic range' en MotionFlow. Ze zijn te krijgen in verschillende beeldmaten vanaf 43 inch.

Z-modellen zijn de meest luxe lcd-tv's die Sony verkoopt. Ze beschikken over de meeste functies en technieken om het beeld te optimaliseren. Ze zijn er vanaf 65 inch. Dit kunnen tv's met een ultra-hd-4K- of 8K-scherm zijn.

A-modellen zijn de oled-tv's van Sony. Bijzonder aan deze tv's is dat ze gebruiken maken van 'Acoustic Surface'. Er zitten geen losse luidsprekertjes in de tv, maar het scherm zelf fungeert als speaker. Ze zijn verkrijgbaar vanaf 48 inch.

Waarom een Sony tv?

Een voordeel van de Sony televisies met Android TV is dat ze ook Google Cast ondersteunen. Daarmee stream je door in de app op je smartphone op het Google Cast-logo te klikken. Zo bedien je de tv met je smartphone. Mogelijk nog langer dan dat de apps op de tv ondersteund worden.

Ook kun je op veel modellen Apple TV gebruiken.

Wil je weten wat de Sony tv’s beter maakt dan de andere merken? Vergelijk ze dan bij ons.