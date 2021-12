Samsung tv's

Je wilt een tv van Samsung, maar welke? Lees en vergelijk hier en we helpen je de beste Samsung te vinden.

Wat is een goede Samsung tv?

Een goede Samsung-tv heeft in elk geval goede beeldkwaliteit. Op een tv met hd- of 4K hd-kwaliteit heb je gedetailleerder beeld bij een film of serie met die resolutie.

Van Samsung hebben we veel 'ultra hd-tv’s' getest. Een ultra-hd-tv of 4K-tv biedt een 4 keer scherper beeld dan een full-hd-tv.

We hebben de televisies onder andere getest op beeldkwaliteit (vanuit verschillende hoeken), geluid, hoe goed de smart-functies werken en het gebruiksgemak. Met een lidmaatschap Kies & Koop of Volledig & Vertrouwd zie je in de vergelijker welke Samsung tv de beste is.

Welke Samsung tv kopen?

Bij Samsung kun je kiezen uit televisies van uiteenlopende groottes. Welke beelddiagonaal bij jou past hangt af van de afstand van je zitplaats tot de tv. En van je voorkeur.

Het is wel zo handig als je ermee met internet kunt verbinden en kunt streamen. Dan kun je bijvoorbeeld Netflix, Youtube, Disney+ of een andere streamingdienst bekijken. Samsung gebruikt daarvoor het systeem Tizen.

De geteste Samsung televisies zijn smart-tv's, zodat je via internet apps kunt gebruiken en kunt streamen.

De beeldkwaliteit van een tv wordt onder meer bepaald door de resolutie en de gebruikte techniek. Voor een goede beeldkwaliteit gebruikt Samsung QLED. Dit is een soort lcd-tv, met led-achtergrondverlichting.

In het qled-scherm zit nog een laagje nanokristallen die Samsung ‘quantum dots’ noemt. Vandaar de Q in de naam. Deze kleine kristallen zorgen ervoor dat de tv vollere kleuren kan laten zien.

De typenummers die Samsung in 2021 op de markt brengt, hebben bijna allemaal een A in de modelnaam. De modellen met een T erin komen uit 2020 en de modellen met een R uit 2019.

AU-modellen

De tv's in de AU-serie hebben allemaal een ultra hd-scherm (UHD). Hoe hoger het eerste getal na AU, hoe uitgebreider de tv. Bijvoorbeeld: AU8000

Q-modellen

De duurste televisies van Samsung zijn die in de Q-serie: de qled-tv's. Deze televisies hebben meestal de nieuwste snufjes op het gebied van beeldtechnieken, zoals de QLED-techniek. Er is extra aandacht voor het design. Qled-tv's zijn er vanaf 49 inch.

QN-modellen

In 2021 brengt Samsung zogenaamde Neo QLED-tv's uit. Deze herken je aan de letters QN in de modelnaam. Deze qled-tv's gebruiken zogenoemde mini-leds voor de achtergrondverlichting. Sommige van deze Neo QLED-tv's hebben een 8K-scherm.

Waarom een Samsung tv?

Samsung is al jaren het meest populaire merk voor tv’s. Het verschil tussen een Samsung tv en andere televisies is onder meer dat laagje nanokristallen. Alleen LG gebruikt ook nanotechniek in hun tv’s.

Een andere techniek voor betere kleuren en contrast is OLED. Samsung heeft geen oled-tv’s. Philips, LG, Panasonic en Sony wel. Die tv’s zijn meestal wel duurder.

Een ander verschil met Philips is dat de tv's van dit merk 'Ambilight' hebben. Bij deze televisies stralen de zijkanten van de televisie licht uit op de muur daarachter.

Wil je weten wat de Samsung tv’s beter maakt dan de andere merken? Vergelijk ze dan bij ons.

Televisie kijken zonder losse ontvager

Wil je televisie kijken zonder dat je een losse tv-ontvanger nodig hebt? Dat kan bij een aantal grote aanbieders zoals Ziggo en CanalDigitaal. Je kijkt dan televisie via een CI-module.

Zorg wel dat je een model koopt dat goed werkt met jouw provider. In winkels worden soms 'buitenlandse modellen' aangeboden die niet altijd gecertificeerd zijn voor gebruik in Nederland. Check bij Ziggo om te zien of jouw tv van Samsung ondersteund wordt.