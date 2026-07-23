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4K-tv's

Laatste update van de test: 23 juli 2026|

4K-televisies worden ook wel ultra-hd tv’s genoemd. Soms afgekort tot UHD of 4K-UHD. Het scherm heeft 4 keer zoveel pixels als een tv met full-hd beeldresolutie. Het aanbod is enorm. We helpen je een goede 4K-tv kopen. Vergelijk 4K-tv's en ga meteen door naar de webwinkel van je keuze.

Keuzehulp

  • Samsung UE43U8000H
    SamsungUE43U8000H
    43 inch|LCD-LED|4K Ultra HD

    Beeldkwaliteit

    Smart TV

  • Samsung UE43U8090H
    SamsungUE43U8090H
    43 inch|LCD-LED|4K Ultra HD

    € 400,-

    Richtprijs

    Beeldkwaliteit

    Smart TV

  • Samsung UE50M72H
    SamsungUE50M72H
    50 inch|LCD-LED|4K Ultra HD

    Beeldkwaliteit

    Smart TV

  • Samsung UE50M73H
    SamsungUE50M73H
    50 inch|LCD-LED|4K Ultra HD

    Beeldkwaliteit

    Smart TV

  • Samsung UE50M70H
    SamsungUE50M70H
    50 inch|LCD-LED|4K Ultra HD

    Beeldkwaliteit

    Smart TV

  • Samsung UE50U8000H
    SamsungUE50U8000H
    50 inch|LCD-LED|4K Ultra HD

    Beeldkwaliteit

    Smart TV

  • Samsung UE50M1EH
    SamsungUE50M1EH
    50 inch|LCD-LED|4K Ultra HD

    Beeldkwaliteit

    Smart TV

  • Samsung UE55M73H
    SamsungUE55M73H
    55 inch|LCD-LED|4K Ultra HD

    Beeldkwaliteit

    Smart TV

  • Samsung UE55M72H
    SamsungUE55M72H
    55 inch|LCD-LED|4K Ultra HD

    Beeldkwaliteit

    Smart TV

  • Samsung UE55M70H
    SamsungUE55M70H
    55 inch|LCD-LED|4K Ultra HD

    Beeldkwaliteit

    Smart TV

  • Samsung UE55M82H
    SamsungUE55M82H
    55 inch|LCD-LED|4K Ultra HD

    Beeldkwaliteit

    Smart TV

  • Samsung UE50M74H
    SamsungUE50M74H
    50 inch|LCD-LED|4K Ultra HD

    € 600,-

    Richtprijs

    Beeldkwaliteit

    Smart TV

  • Samsung UE55M74H
    SamsungUE55M74H
    55 inch|LCD-LED|4K Ultra HD

    € 600,-

    Richtprijs

    Beeldkwaliteit

    Smart TV

  • Samsung UE55M1EH
    SamsungUE55M1EH
    55 inch|LCD-LED|4K Ultra HD

    Beeldkwaliteit

    Smart TV

  • Samsung UE65U8070H
    SamsungUE65U8070H
    65 inch|LCD-LED|4K Ultra HD

    Beeldkwaliteit

    Smart TV

  • Samsung UE65U8090H
    SamsungUE65U8090H
    65 inch|LCD-LED|4K Ultra HD

    Beeldkwaliteit

    Smart TV

  • Samsung UE65U8000H
    SamsungUE65U8000H
    65 inch|LCD-LED|4K Ultra HD

    Beeldkwaliteit

    Smart TV

  • Samsung UE65M73H
    SamsungUE65M73H
    65 inch|LCD-LED|4K Ultra HD

    Beeldkwaliteit

    Smart TV

4K-televisie kopen

4K-tv's worden ook wel ultra-hd-tv's genoemd, vaak afgekort tot UHD. Soms worden deze termen samengevoegd. Zoals 4K-UHD, 4K-ultra-hd of ultra-hd/4K. Maar ze hebben allemaal dezelfde resolutie van 3840 x 2160 pixels. Ter vergelijking: full-hd tv's hebben 1920 x 1080 pixels. Hoe meer pixels een tv heeft, hoe meer detail de tv kan laten zien. Al moet het beeldsignaal wel dezelfde resolutie van 4K hebben om zo'n haarscherp beeld te tonen.

Vrijwel alle tv's met een beelddiagonaal vanaf 40 inch (102 cm) en groter zijn 4K. Daarbij hebben ook alle merken 4K-tv's in hun aanbod. Ben je op zoek naar een goede 4K-tv met haarscherp beeld? We hebben ze getest. Vergelijk ze hier.

4K-televisies vergelijken

Uit onze test blijkt dat lang niet alle 4K-tv's een goede beeldkwaliteit hebben. Meer pixels in het scherm betekent niet automatisch een beter beeld. Check daarom vooral de beeld- en geluidskwaliteit van een tv in plaats van het aantal pixels. Log in met een Kies & Koop- of Volledig & Vertrouwd-lidmaatschap en vergelijk de testresultaten van de 4K-tv's.

Bekijk en vergelijk ook andere eigenschappen van de tv's. Zo vind je de 4K-tv die bij jou past.

Televisies per merk