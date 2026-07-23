4K-televisies worden ook wel ultra-hd tv’s genoemd. Soms afgekort tot UHD of 4K-UHD. Het scherm heeft 4 keer zoveel pixels als een tv met full-hd beeldresolutie. Het aanbod is enorm. We helpen je een goede 4K-tv kopen. Vergelijk 4K-tv's en ga meteen door naar de webwinkel van je keuze.

4K-televisie kopen

4K-tv's worden ook wel ultra-hd-tv's genoemd, vaak afgekort tot UHD. Soms worden deze termen samengevoegd. Zoals 4K-UHD, 4K-ultra-hd of ultra-hd/4K. Maar ze hebben allemaal dezelfde resolutie van 3840 x 2160 pixels. Ter vergelijking: full-hd tv's hebben 1920 x 1080 pixels. Hoe meer pixels een tv heeft, hoe meer detail de tv kan laten zien. Al moet het beeldsignaal wel dezelfde resolutie van 4K hebben om zo'n haarscherp beeld te tonen.

Vrijwel alle tv's met een beelddiagonaal vanaf 40 inch (102 cm) en groter zijn 4K. Daarbij hebben ook alle merken 4K-tv's in hun aanbod. Ben je op zoek naar een goede 4K-tv met haarscherp beeld? We hebben ze getest. Vergelijk ze hier.

4K-televisies vergelijken

Uit onze test blijkt dat lang niet alle 4K-tv's een goede beeldkwaliteit hebben. Meer pixels in het scherm betekent niet automatisch een beter beeld. Check daarom vooral de beeld- en geluidskwaliteit van een tv in plaats van het aantal pixels. Log in met een Kies & Koop- of Volledig & Vertrouwd-lidmaatschap en vergelijk de testresultaten van de 4K-tv's.

Bekijk en vergelijk ook andere eigenschappen van de tv's. Zo vind je de 4K-tv die bij jou past.