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SamsungUE55M72H

  • Beelddiagonaal (inch):  55 inch
  • Schermtype:  LCD-LED
  • Ultra HD of HD:  4K Ultra HD

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Samsung UE55M72H is een miniled-tv met een schermdiagonaal van 140 cm (55 inch) en komt uit 2026. De tv heeft een 4K schermresolutie (3840 x 2160 pixels) en is geschikt voor HDR-beeldmateriaal. Het is een smart-tv met onder meer apps voor Netflix en Youtube. Je verbindt de tv met internet via wifi of een kabel. De tv heeft een geluidssysteem met een opgegeven totaal vermogen van 20 Watt. Er zitten 3 HDMI-ingangen (waaronder een HDMI-ARC/eARC ingang) en 1 usb-poort op. Daarnaast kun je via Bluetooth een koptelefoon aansluiten. De tv wordt geleverd met voet en heeft dan een hoogte van 76 cm en een breedte van 123 cm. Het totale gewicht van de tv is 10,2 kg.

Samenvatting

Beelddiagonaal (inch)
55 inch
Schermtype
LCD-LED