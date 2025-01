Tv's met bluetooth getest

We hebben verschillende tv’s met bluetooth getest. We testen natuurlijk de schermkwaliteit, dus hoe helder en vloeiend het beeld is. Ook bij verschillende kijkhoeken. En we testen het gebruiksgemak en energieverbruik. Ten slotte beoordelen we ook de geluidskwaliteit. Om nog beter geluid te hebben of om je huisgenoten niet te storen, kun je luisteren via een koptelefoon. En die kun je verbinden via bluetooth.

Populaire merken zoals Samsung, LG en Philips hebben modellen met bluetooth. Voor sommige modellen is het nodig om bluetooth eerst in te schakelen via de instellingen.

Wil je weten hoe je op jouw tv bluetooth inschakelt? Controleer de handleiding van de tv.

Een tv met bluetooth kopen

Met bluetooth op je tv verbind je draadloos apparaten zoals een koptelefoon of speaker. Ideaal als je tv kijkt zonder anderen te storen of je geluid wilt versterken.

Bij het kopen van een tv met bluetooth zijn er een paar dingen waar je op kunt letten. Kijk eerst naar het type bluetooth. Nieuwere versies, zoals bluetooth 5.0, bieden een stabielere verbinding en een groter bereik. Dit is handig als je een draadloze koptelef