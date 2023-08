De beste energiezuinige tv's

Met een Kies & Koop- of Volledig & Vertrouwd-lidmaatschap zie je de beste producten in deze en andere categorieën. Je krijgt ook toegang tot de tests en expert reviews van alle andere producten.

Energiezuinige tv's getest

Wij testen regelmatig de nieuwste tv's van merken als Samsung, LG, Panasonic, Philips en meer op kwaliteit en om de meest energiezuinige smart tv's op de markt te identificeren. We begrijpen dat het energieverbruik van een tv een belangrijke factor is, zowel voor het milieu als voor je portemonnee. Daarom hebben we gekeken naar het stroomverbruik en het standby-verbruik van verschillende televisiemodellen en dat beoordeeld.

We hebben de nieuwste LED- en OLED-technologieën onder de loep genomen om je een duidelijk beeld te geven van zuinige tv's. We meten het verbruik in Watt als de tv aan staat met optimale en met standaard-beeldinstellingen. En we meten het energieverbruik van de tv in standby.

Energiezuinige tv kopen

Bij het kopen van een energiezuinige smart tv is het belangrijk om rekening te houden met je persoonlijke voorkeuren en behoeften. Je wilt natuurlijk goed beeld, maar niet teveel stroom verbruiken. Een grote televisie gebruikt per definitie meer energie. Alleen naar het energielabel kijken voor de energieklasse zegt niet genoeg.

Kijk ook naar het jaarlijks verbruik. In de vergelijker vind je informatie over welke tv energiezuinig is, op verschillende standen. We bieden specifieke informatie over het standby-verbruik van tv's. En we laten je zien hoeveel stroom de tv gemiddeld per jaar verbruikt. Zodat je weet wat je aan stroomkosten kwijt bent.

Energiezuinige tv's vergelijken

Op onze vergelijkingspagina kun je een breed scala aan energiezuinige tv's vinden en vergelijken. Of je nu op zoek bent naar een energiezuinige tv van 43 inch of een grotere maat zoals een energiezuinige tv van 55 inch of 65 inch. We hebben de beste opties voor jou. Je filtert ze op schermgrootte en andere belangrijke eigenschappen.

We bieden gedetailleerde specificaties, inclusief het energieverbruik en het energielabel van elke tv. Zo kies jij de beste en zuinigste tv.