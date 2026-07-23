LG verkoopt zowel lcd-led (ook wel led-tv) als oled-televisies en NANO-tv's. Veel modellen hebben een ultra-hd-4K-scherm en ondersteunen HDR (High Dynamic Range).

Welke LG tv kopen?

De tv's van LG worden aangeduid door de schermgrootte in inches, gevolgd door 2 letters en de cijfers van de serie. De tweede letter staat voor het jaar van uitbrengen. Tv's met een P komen uit 2021, N geeft 2020 aan en M betekent 2019.

Ook zijn er lcd-tv's met NANO in de naam. Daarachter staan een paar cijfers die de serie aanduiden. De letter die na deze cijfers volgt, geeft het jaar van uitbrengen aan. P voor 2021 en N voor 2020.

Bij oled-tv's staat er oled in de naam. Gevolgd door 2 cijfers die de beeldmaat in inches aangeven. Daarna een letter die de specifieke serie aangeeft. Staat er vervolgens een 1, dan komt de oled-tv uit 2021. Een X geeft 2020 aan en een 9 betekent 2019.

L-modellen zijn de instapmodellen van LG. Vaak zijn dit tv's van 32 inch met een full-hd-scherm.

U-modellen hebben allemaal een ultra-hd-beeldresolutie. De modellen verschillen in design en beeldtechnieken om het beeld te verbeteren. De maten liggen tussen de 43 en 86 inch.

NANO-modellen zijn lcd-tv's waarin een extra laagje 'nanokristallen' is verwerkt. Door deze kleine kristallen laat de tv vollere en meer verzadigde kleuren zien. Deze televisies worden vaak geleverd met een ‘magic remote’ afstandsbediening. Ze zijn te krijgen vanaf 50 inch.

QNED-modellen zijn een nieuwe variant van LG's NANO-tv. Dit type is te herkennen aan QNED in de modelnaam. Deze tv's gebruiken zogenoemde mini-leds voor de achtergrondverlichting. Sommige van deze QNED-tv's hebben een 8K-scherm.

Oled-modellen van LG zijn verkrijgbaar van 48 inch tot wel 88 inch. Door deze techniek is het contrast tussen lichte en donkere delen nog hoger.

Wat is een goede LG televisie?

Een goede LG televisie heeft ten minste een ultra-hd-4K-beeldscherm en goed geluid. Daarbij kun je zelf kiezen welke extra functies je wilt. Met een NANO of QNED-scherm heb je nog diepere kleuren.

Er zijn slechts enkele LG tv's die een laag energieverbruik hebben. Wel hebben de tv's vaak een goede prijs-kwaliteitverhouding.

We hebben de LG tv’s onder andere getest op beeldkwaliteit vanuit verschillende hoeken, het geluid, en hoe goed en makkelijk de smart-functies werken. Met een Kies & Koop- of Volledig & Vertrouwd-lidmaatschap zie je in de vergelijker welke LG tv de beste is.

Waarom een LG tv kopen?

De smart-tv’s van LG gebruiken WebOS als besturingssysteem. Vaak brengt LG elk jaar en nieuwere versie van dit systeem uit. Met dit kleurrijke besturingssysteem kun je apps zoals Netflix en YouTube gebruiken. Verder zijn er veel populaire (Nederlandse) apps te vinden in de eigen WebOS appstore.

Helaas heb je geen garantie dat deze apps op de lange termijn blijven werken. Zo zijn bij oudere televisies van LG de apps van YouTube en de NPO verdwenen. Dat kan na een tijdje ook gebeuren bij de tv die je nu koopt.

Bij sommige toestellen zit een zogenaamde 'magic remote' afstandsbediening. Hiermee bedien je via beweging de cursor op het scherm van het smartmenu. Handig als je bijvoorbeeld tekst invoert.