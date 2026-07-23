Oled staat voor 'organic led'. De pixels van een oled-tv geven zelf licht. Daardoor is er geen achtergrondverlichting nodig. Dat is wel nodig bij een lcd-tv. Welke oled-tv is de beste? We helpen je kiezen.

Oled-tv kopen

De pixels van een oled-tv bestaan uit organische materialen die licht geven als er stroom doorheen gaat. Omdat elke pixel zelf licht geeft, is er geen achtergrondverlichting nodig zoals bij lcd-tv's. Het scherm van een oled-tv is hierdoor nog dunner dan een lcd-led-scherm. Een lcd-led-scherm heeft wel achtergrondverlichting nodig.

Oled-tv's zijn verkrijgbaar in beeldmaten vanaf 42 inch (107 cm) en groter. En vrijwel alle grote merken hebben oled-tv's in hun assortiment. Zoals LG, Philips, Panasonic en Sony. Ook Samsung maakt oled-tv's, waarbij er een extra laag met 'nanokristallen' in het scherm zit. Deze zeer kleine kristallen zorgen ervoor dat de tv vollere kleuren kan laten zien. Samsung noemt deze kristallen 'quantum dots' en hun oled-tv's duiden ze daarom aan met 'qd-oled'.

Oled-tv's vergelijken

Voor je een oled-televisie koopt, is het handig als je ze vergelijkt op eigenschappen die je belangrijk vindt. Zoek bijvoorbeeld uit welke mogelijkheden en aansluitingen de tv's hebben.

Vergelijk oled-tv's op eigenschappen als functies, resolutie en HDMI-ingangen. Bekijk ook wat een goedkope oled-tv is.

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