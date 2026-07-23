icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Oled-tv's

Laatste update van de test: 23 juli 2026|

Oled staat voor 'organic led'. De pixels van een oled-tv geven zelf licht. Daardoor is er geen achtergrondverlichting nodig. Dat is wel nodig bij een lcd-tv. Welke oled-tv is de beste? We helpen je kiezen.

Keuzehulp

  • Samsung QE55S83H
    SamsungQE55S83H
    55 inch|OLED|4K Ultra HD

    Beeldkwaliteit

    Smart TV

  • Samsung QE55S85H
    SamsungQE55S85H
    55 inch|OLED|4K Ultra HD

    Beeldkwaliteit

    Smart TV

  • Samsung QE65S83H
    SamsungQE65S83H
    65 inch|OLED|4K Ultra HD

    Beeldkwaliteit

    Smart TV

  • Samsung QE65S85H
    SamsungQE65S85H
    65 inch|OLED|4K Ultra HD

    Beeldkwaliteit

    Smart TV

  • LG OLED55B6ELC
    LGOLED55B6ELC
    55 inch|OLED|4K Ultra HD
    Expert review

    Beeldkwaliteit

    Smart TV

  • Samsung QE55S90H
    SamsungQE55S90H
    55 inch|OLED|4K Ultra HD
    Expert review

    Beeldkwaliteit

    Smart TV

  • LG OLED55C68LA
    LGOLED55C68LA
    55 inch|OLED|4K Ultra HD
    Expert review

    Beeldkwaliteit

    Smart TV

  • LG OLED55C69LB
    LGOLED55C69LB
    55 inch|OLED|4K Ultra HD
    Expert review

    Beeldkwaliteit

    Smart TV

  • LG OLED55C67LA
    LGOLED55C67LA
    55 inch|OLED|4K Ultra HD
    Expert review

    Beeldkwaliteit

    Smart TV

  • LG OLED55B68LA
    LGOLED55B68LA
    55 inch|OLED|4K Ultra HD

    Beeldkwaliteit

    Smart TV

  • LG OLED65C68LA
    LGOLED65C68LA
    65 inch|OLED|4K Ultra HD

    Beeldkwaliteit

    Smart TV

  • LG OLED65C69LB
    LGOLED65C69LB
    65 inch|OLED|4K Ultra HD

    Beeldkwaliteit

    Smart TV

  • LG OLED65C67LA
    LGOLED65C67LA
    65 inch|OLED|4K Ultra HD

    Beeldkwaliteit

    Smart TV

  • Samsung QE65S90H
    SamsungQE65S90H
    65 inch|OLED|4K Ultra HD

    Beeldkwaliteit

    Smart TV

  • LG OLED65B6ELC
    LGOLED65B6ELC
    65 inch|OLED|4K Ultra HD

    Beeldkwaliteit

    Smart TV

  • LG OLED65B68LA
    LGOLED65B68LA
    65 inch|OLED|4K Ultra HD

    Beeldkwaliteit

    Smart TV

  • Philips 48OLED760/12
    Philips48OLED760/12
    48 inch|OLED|4K Ultra HD

    Beeldkwaliteit

    Smart TV

  • Panasonic TV-55Z80BEZ
    PanasonicTV-55Z80BEZ
    55 inch|OLED|4K Ultra HD

    Beeldkwaliteit

    Smart TV

Oled-tv kopen

De pixels van een oled-tv bestaan uit organische materialen die licht geven als er stroom doorheen gaat. Omdat elke pixel zelf licht geeft, is er geen achtergrondverlichting nodig zoals bij lcd-tv's. Het scherm van een oled-tv is hierdoor nog dunner dan een lcd-led-scherm. Een lcd-led-scherm heeft wel achtergrondverlichting nodig.

Oled-tv's zijn verkrijgbaar in beeldmaten vanaf 42 inch (107 cm) en groter. En vrijwel alle grote merken hebben oled-tv's in hun assortiment. Zoals LG, Philips, Panasonic en Sony. Ook Samsung maakt oled-tv's, waarbij er een extra laag met 'nanokristallen' in het scherm zit. Deze zeer kleine kristallen zorgen ervoor dat de tv vollere kleuren kan laten zien. Samsung noemt deze kristallen 'quantum dots' en hun oled-tv's duiden ze daarom aan met 'qd-oled'.

Oled-tv's vergelijken

Voor je een oled-televisie koopt, is het handig als je ze vergelijkt op eigenschappen die je belangrijk vindt. Zoek bijvoorbeeld uit welke mogelijkheden en aansluitingen de tv's hebben.

Vergelijk oled-tv's op eigenschappen als functies, resolutie en HDMI-ingangen. Bekijk ook wat een goedkope oled-tv is.

Met een Kies & Koop- of Volledig & Vertrouwd-lidmaatschap vergelijk je ook de testresultaten van oled-televisies. Zo helpen we jou de beste tv kopen.

Televisies per merk