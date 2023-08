100Hz tv's

100 Hz televisie kopen

Tv's met een hogere verversingssnelheid, zoals 100 Hertz of 120 Hertz, verversen het beeld zo snel, dat er een vloeiender beeld ontstaat dan bij 50 of 60 Hz. Dit is vooral interessant voor de sportliefhebber of gamer. Het verschil tussen 100Hz en 120Hz wordt alleen bepaald door de regio waar(voor) de tv is gemaakt. Europese tv's hebben een beeldverversingssnelheid van 50 en 100 Hz. Amerikaanse tv's hebben beeldverversingssnelheden van 60 en 120 Hz. Het maakt dus niets uit of je 100Hz kiest of 120.

Maar waar moet je dan wel op letten bij het kopen van een nieuwe televisie? Ten eerste is het belangrijk om de schermgrootte te bepalen die het beste bij jouw kijkruimte past. Bijvoorbeeld een 65 inch tv voor zo'n 4 meter kijkafstand. Daarnaast kun je letten op de resolutie van de tv, zoals Full HD of 4K, om te zorgen voor een gedetailleerd beeld.

Verder kun je kijken naar extra functies, zoals smart-tv-mogelijkheden, waarmee je toegang hebt tot apps, streamingdiensten en online content. Ook is het verstandig om naar de aansluitingen te kijken, zodat je al jouw randapparatuur kunt aansluiten. Denk daarbij aan gameconsoles of een soundbar. Tot slot is het aan te raden om de prijs-kwaliteitverhouding te vergelijken en natuurlijk onze testresultaten te raadplegen.

100 Hz tv's getest

Ben jij op zoek naar een televisie die vloeiende beelden produceert met minimale bewegingsonscherpte? Dan kun je kiezen voor een 100 Hz tv. Continu voeren we uitgebreide tests uit op verschillende modellen van onder meer 100 Hz tv's. Om je te helpen bij het maken van de juiste keuze voor je nieuwe tv. In deze test kijken we naar de geluids- en beeldkwaliteit, de functionaliteiten en het gebruiksgemak. Bekijk en vergelijk de testresultaten als je ingelogd bent met een Kies & Koop- of Volledig & Vertrouwd-lidmaatschap om de beste 100hz tv voor jou te vinden.

100 Hz tv's vergelijken

Om je te helpen bij het vergelijken van verschillende modellen 100 hertz tv's, hebben we deze vergelijker. Hier kun je filteren op voor jou belangrijke eigenschappen. Dan kun je eenvoudig specificaties, functies en prijzen van verschillende tv's met elkaar vergelijken. Hierdoor kun je snel de juiste keuze maken op basis van jouw persoonlijke voorkeuren en budget.

Daarnaast kun je op de vergelijkingspagina ook reviews van andere gebruikers lezen, om te zien hoe anderen erover denken. Met deze waardevolle informatie kun je een weloverwogen beslissing nemen en de 100 Hz tv vinden die perfect aansluit bij jouw behoeften.