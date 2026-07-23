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32 inch-tv's

Laatste update van de test: 23 juli 2026|

Tegenwoordig zijn tv's met een schermdiagonaal van 32 inch kleine tv's. Handig voor kleine woon- of slaapkamers. Kies de beste 32 inch-tv door ze bij ons te vergelijken.

Keuzehulp

  • Hisense 32A4S
    Hisense32A4S
    32 inch|LCD-LED|HD-ready

    Beeldkwaliteit

    Smart TV

  • TCL 32S4K
    TCL32S4K
    32 inch|LCD-LED|HD-ready

    Beeldkwaliteit

    Smart TV

  • TCL 32S49K
    TCL32S49K
    32 inch|LCD-LED|HD-ready

    Beeldkwaliteit

    Smart TV

  • TCL 32S59K
    TCL32S59K
    32 inch|LCD-LED|Full HD

    Beeldkwaliteit

    Smart TV

  • Philips 32PFS6900/12
    Philips32PFS6900/12
    32 inch|LCD-LED|Full HD

    Beeldkwaliteit

    Smart TV

  • Samsung UE32F6000F
    SamsungUE32F6000F
    32 inch|LCD-LED|Full HD

    Beeldkwaliteit

    Smart TV

  • Hisense 32A59Q
    Hisense32A59Q
    32 inch|LCD-LED|Full HD

    € 200,-

    Richtprijs

    Beeldkwaliteit

    Smart TV

  • Hisense 32A5Q
    Hisense32A5Q
    32 inch|LCD-LED|Full HD

    Beeldkwaliteit

    Smart TV

  • LG 32LQ63006LA
    LG32LQ63006LA
    32 inch|LCD-LED|Full HD

    Beeldkwaliteit

    Smart TV

  • Samsung QE32LS03C (2023)
    SamsungQE32LS03C (2023)
    32 inch|LCD-LED|Full HD

    Beeldkwaliteit

    Smart TV

  • LG 32LM6380PLC
    LG32LM6380PLC
    32 inch|LCD-LED|Full HD

    Beeldkwaliteit

    Smart TV

  • Philips 32PFS6906/12
    Philips32PFS6906/12
    32 inch|LCD-LED|Full HD

    Beeldkwaliteit

    Smart TV

32 inch-televisies getest

Wij hebben 32 inch-televisies in de test beoordeeld op een aantal belangrijke aspecten. We beoordelen onder meer het beeld vanuit verschillende hoeken, het geluid, hoe goed de smart-opties werken het gebruiksgemak en energieverbruik. We testen tv's van onder andere LG, Sony, Philips, en Samsung.

32 inch-tv kopen

Als je een 32 inch-tv gaat kopen, moet je op een aantal dingen letten. Wij helpen je de beste koop voor jou te vinden.

32 inch-televisies vergelijken

Vergelijk de 32 inch-tv's op opties en mogelijkheden. Bijvoorbeeld op soort scherm, resolutie, hdmi-ingangen en kijk wat een goedkope 32 inch-tv is. Met een Kies & Koop- of Volledig & Vertrouwd-lidmaatschap kun je ook testresultaten vergelijken. Zo helpen we jou de beste 32 inch-tv kopen.

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