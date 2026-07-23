32 inch-tv's

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32 inch-televisies getest

Wij hebben 32 inch-televisies in de test beoordeeld op een aantal belangrijke aspecten. We beoordelen onder meer het beeld vanuit verschillende hoeken, het geluid, hoe goed de smart-opties werken het gebruiksgemak en energieverbruik. We testen tv's van onder andere LG, Sony, Philips, en Samsung.

32 inch-tv kopen

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32 inch-televisies vergelijken

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