Hisense32A4S

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Hisense 32A4S is een lcd-led-tv met een schermdiagonaal van 81 cm (32 inch) en komt uit 2026. De tv heeft een HD-ready schermresolutie (1366 x 768 pixels) en is geschikt voor HDR-beeldmateriaal. Het is een smart-tv met onder meer apps voor Netflix en Youtube. Je verbindt de tv met internet via wifi of een kabel. De tv heeft een geluidssysteem met een opgegeven totaal vermogen van 12 Watt. Er zitten 2 HDMI-ingangen (waaronder een HDMI-ARC/eARC ingang) en 1 usb-poort op. Daarnaast zitten er een optische digitale geluidsuitgang (Toslink) en een 3,5 mm koptelefoon aansluiting op. De tv wordt geleverd met voet en heeft dan een hoogte van 47,5 cm en een breedte van 72,5 cm. Het totale gewicht van de tv is 3,4 kg.