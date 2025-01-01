LG32LQ63006LA

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De LG 32LQ63006LA is een lcd-led-tv met een schermdiagonaal van 81 cm (32 inch) en komt uit 2024. De tv heeft een Full HD schermresolutie (1920 x 1080 pixels) en is geschikt voor HDR-beeldmateriaal. Het is een smart-tv met onder meer apps voor Netflix en Youtube. Je verbindt de tv met internet via wifi of een kabel. Er zitten 2 HDMI-ingangen (waaronder een HDMI-ARC/eARC ingang) en 1 usb-poort op. Daarnaast zit er een optische digitale geluidsuitgang op (Toslink) en kun je via Bluetooth een koptelefoon aansluiten. De tv wordt geleverd met voet en heeft dan een hoogte van 46,5 cm en een breedte van 73,5 cm. Het totale gewicht van de tv is 4,8 kg.