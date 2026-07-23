icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

65 inch-tv's

Laatste update van de test: 23 juli 2026|

Een 65 inch-televisie heeft een schermdiagonaal van ongeveer 165 cm cm. Dat is een mooi formaat voor als de afstand van je zitplaats tot de tv 4 tot 4,5 meter is. Kies de beste 65 inch-tv door ze bij ons te vergelijken.

Keuzehulp

  • Samsung UE65U8070H
    SamsungUE65U8070H
    65 inch|LCD-LED|4K Ultra HD

    Beeldkwaliteit

    Smart TV

  • Samsung UE65U8090H
    SamsungUE65U8090H
    65 inch|LCD-LED|4K Ultra HD

    Beeldkwaliteit

    Smart TV

  • Samsung UE65U8000H
    SamsungUE65U8000H
    65 inch|LCD-LED|4K Ultra HD

    Beeldkwaliteit

    Smart TV

  • Samsung UE65M73H
    SamsungUE65M73H
    65 inch|LCD-LED|4K Ultra HD

    Beeldkwaliteit

    Smart TV

  • Samsung UE65M72H
    SamsungUE65M72H
    65 inch|LCD-LED|4K Ultra HD

    Beeldkwaliteit

    Smart TV

  • Samsung UE65M70H
    SamsungUE65M70H
    65 inch|LCD-LED|4K Ultra HD

    Beeldkwaliteit

    Smart TV

  • Samsung UE65M82H
    SamsungUE65M82H
    65 inch|LCD-LED|4K Ultra HD

    Beeldkwaliteit

    Smart TV

  • Samsung UE65M74H
    SamsungUE65M74H
    65 inch|LCD-LED|4K Ultra HD

    € 850,-

    Richtprijs

    Beeldkwaliteit

    Smart TV

  • Samsung UE65M80H
    SamsungUE65M80H
    65 inch|LCD-LED|4K Ultra HD

    Beeldkwaliteit

    Smart TV

  • Samsung UE65M83H
    SamsungUE65M83H
    65 inch|LCD-LED|4K Ultra HD

    Beeldkwaliteit

    Smart TV

  • Hisense 65U79S PRO
    Hisense65U79S PRO
    65 inch|LCD-LED|4K Ultra HD

    Beeldkwaliteit

    Smart TV

  • Hisense 65U7S PRO
    Hisense65U7S PRO
    65 inch|LCD-LED|4K Ultra HD

    Beeldkwaliteit

    Smart TV

  • LG 65MRGB87B9B
    LG65MRGB87B9B
    65 inch|LCD-LED|4K Ultra HD

    Beeldkwaliteit

    Smart TV

  • TCL 65C89L
    TCL65C89L
    65 inch|LCD-LED|4K Ultra HD

    Beeldkwaliteit

    Smart TV

  • TCL 65C79L
    TCL65C79L
    65 inch|LCD-LED|4K Ultra HD

    Beeldkwaliteit

    Smart TV

  • TCL 65C7L
    TCL65C7L
    65 inch|LCD-LED|4K Ultra HD

    Beeldkwaliteit

    Smart TV

  • Samsung QE65S83H
    SamsungQE65S83H
    65 inch|OLED|4K Ultra HD

    Beeldkwaliteit

    Smart TV

  • Samsung QE65S85H
    SamsungQE65S85H
    65 inch|OLED|4K Ultra HD

    Beeldkwaliteit

    Smart TV

65 inch-televisies getest  

Wij hebben 65 inch-televisies in de test beoordeeld op een aantal belangrijke aspecten. We beoordelen onder meer het beeld vanuit verschillende hoeken, het geluid, hoe goed de smart opties werken het gebruiksgemak en energieverbruik. We testen tv's van onder andere LG, Sony, Philips, en Samsung.

65 inch-tv kopen

Als je een 65 inch-tv gaat kopen, moet je op een aantal dingen letten. Bijvoorbeeld op soort scherm, de resolutie, hdmi-ingangen en natuurlijk de testresultaten. Wij helpen je de beste koop voor jou te vinden.

65 inch-televisies vergelijken

Door de 65 inch tv's met elkaar te vergelijken, kom je erachter welke het beste bij jou past. Heb je al bepaalde wensen? Filter dan de tv's eerst op die eigenschappen. Vergelijk dan de 65 inch-televisies op opties en mogelijkheden. En kijk wat een goedkope 65 inch-tv is. Met een Kies & Koop- of Volledig & Vertrouwd-lidmaatschap kun je ook testresultaten vergelijken. Zo helpen we jou de beste 65 inch-tv kopen.

Televisies per merk