Een 65 inch-televisie heeft een schermdiagonaal van ongeveer 165 cm cm. Dat is een mooi formaat voor als de afstand van je zitplaats tot de tv 4 tot 4,5 meter is. Kies de beste 65 inch-tv door ze bij ons te vergelijken.

65 inch-televisies getest

Wij hebben 65 inch-televisies in de test beoordeeld op een aantal belangrijke aspecten. We beoordelen onder meer het beeld vanuit verschillende hoeken, het geluid, hoe goed de smart opties werken het gebruiksgemak en energieverbruik. We testen tv's van onder andere LG, Sony, Philips, en Samsung.

65 inch-tv kopen

Als je een 65 inch-tv gaat kopen, moet je op een aantal dingen letten. Bijvoorbeeld op soort scherm, de resolutie, hdmi-ingangen en natuurlijk de testresultaten. Wij helpen je de beste koop voor jou te vinden.

65 inch-televisies vergelijken

Door de 65 inch tv's met elkaar te vergelijken, kom je erachter welke het beste bij jou past. Heb je al bepaalde wensen? Filter dan de tv's eerst op die eigenschappen. Vergelijk dan de 65 inch-televisies op opties en mogelijkheden. En kijk wat een goedkope 65 inch-tv is. Met een Kies & Koop- of Volledig & Vertrouwd-lidmaatschap kun je ook testresultaten vergelijken. Zo helpen we jou de beste 65 inch-tv kopen.