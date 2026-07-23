Philips maakt tv's met Ambilight, waarbij lampjes achter de tv je muur meekleuren met het beeld. We helpen je een goede Ambilight tv kiezen.

Ambilight-televisie kopen

Het ambilight-systeem zorgt ervoor dat de kleuren op het scherm met licht worden uitgebreid naar de muur eromheen. Er zitten kleine led-lampjes in de rand van de tv die de muur erachter verlichten in de kleur van het beeld dat je ziet. Dat zorgt volgens Philips voor een meeslepende en sfeervolle kijkervaring. Je kunt ook op andere merken tv's zelf lichtstrips installeren die een ambient light effect creëren. Daarvoor koop je ledstrips en download je software om het ambilicht te besturen.

Samsung Ambient mode

Samsung Ambient mode is iets heel anders. Bij Samsung kun je zorgen dat de tv een kleur heeft wanneer hij uitstaat, zodat je geen groot zwart vlak in je kamer hebt.

Philips ambilight tv

Zoek je naar het sfeervolle effect van ambilight, dan vind je de Philipsmodellen in deze vergelijker. Bij het kopen van een ambilight tv is het belangrijk om te letten op de schermgrootte die past bij jouw kijkafstand, de resolutie die je wenst en de extra functies die je belangrijk vindt, zoals smart TV-mogelijkheden of Dolby Atmos.

Ambilight tv's getest

Ben je op zoek naar een nieuwe televisie en benieuwd naar de ambilight tv's van Philips? Wij geven je hier alle informatie die je nodig hebt om je te helpen een Philips Ambilight-tv te vinden. Wij hebben verschillende ambilight tv's grondig getest en de resultaten voor je op een rijtje gezet. In onze tests hebben we gekeken naar de beeldkwaliteit, het gebruiksgemak, energiegebruik en de functies. Zo kun jij een weloverwogen keuze maken bij het kopen van jouw nieuwe televisie.

Ambilight tv's vergelijken

Op onze vergelijkingspagina kun je eenvoudig verschillende tv's met led verlichting met elkaar vergelijken. Zo zie je in 1 oogopslag welke de beste beeldkwaliteit bieden, welke functies ze hebben en wat de prijs-kwaliteitverhouding is.

We hebben handige filters waarmee je kunt selecteren op schermgrootte, resolutie, aansluitingen en andere specificaties. Daarnaast tonen we ook de ervaringen van andere gebruikers, zodat je een compleet beeld krijgt van de prestaties van de ambilight tv's die je overweegt. Op die manier kun je de juiste keuze maken en genieten van een indrukwekkende kijkervaring in je eigen huis.