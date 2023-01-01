icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest
Ga naar hoofdinhoud
Toon alle producten

Philips65PUS9000/12

  • Beelddiagonaal (inch):  65 inch
  • Schermtype:  LCD-LED
  • Ultra HD of HD:  4K Ultra HD
Bekijk alle specificaties

€ 883,-

5 winkels

Laagste prijzen

  •  
  •  
  •  
Bekijk alle 5 winkels

Testresultaat

Ook toegang tot deze test?

Ontdek het beste product voor jou. Word ook lid, start 3 maanden gratis en vergelijk producten op alle testoordelen.

Bekijk hier hoe wij testen
Testoordeel
Beeldkwaliteit
Geluidskwaliteit
Smart TV
Gebruiksgemak
Energieverbruik
Merktevredenheid

Ook toegang tot deze test?

Start nu 3 maanden gratis
Al lid? Log in

Pluspunten

voordelen product

Minpunten

nadelen product

Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Philips 65PUS9000/12 uit 2025 is een 4K Ultra HD lcd-led televisie met een schermdiagonaal van 165 cm (65 inch). Het is een smart-tv met onder meer apps voor Netflix en Youtube. Je verbindt de tv met internet via wifi of een kabel. Verder is deze tv geschikt voor HDR-beeldmateriaal. Je kunt ook zonder losse tv-ontvanger televisie kijken bij Digitenne, kabel-tv en satelliet-tv providers. Je hebt wel een CI+ module in de tv nodig om de gecodeerde zenders te bekijken. Deze is verkrijgbaar bij je provider. Er zitten 4 HDMI-aansluitingen en 2 usb-poorten op.

Samenvatting

Beelddiagonaal (inch)
65 inch
Schermtype
LCD-LED
Ultra HD of HD
4K Ultra HD
Schermresolutie
3840 x 2160 pixels
Miniled
Smart TV
Wifi
Aantal HDMI-aansluitingen
4
Aantal USB-poorten
2
Geschikt voor HDR

Prijzen