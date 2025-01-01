Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De TCL 32S49K uit 2025 is een HD-ready lcd-led televisie met een schermdiagonaal van 81 cm (32 inch). Het is een smart-tv met onder meer apps voor Netflix en Youtube. Je verbindt de tv met internet via wifi of een kabel. Verder is deze tv geschikt voor HDR-beeldmateriaal. Je kunt ook zonder losse tv-ontvanger televisie kijken bij Digitenne, kabel-tv en satelliet-tv providers. Je hebt wel een CI+ module in de tv nodig om de gecodeerde zenders te bekijken. Deze is verkrijgbaar bij je provider. Er zitten 2 HDMI-aansluitingen en 1 usb-poort op.