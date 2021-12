Panasonic tv's

Panasonic is van oudsher bekend vanwege plasma-tv's, maar deze worden niet meer gemaakt. Panasonic brengt nu lcd-tv's en oled- tv's op de markt. Met een beelddiagonaal variërend van 24 inch (61 cm) tot wel 75 inch (191 cm).

Welke Panasonic tv kopen?

Panasonic verkoopt lcd-led, ook wel led-tv genoemd, en oled-televisies. Oled zorgt er volgens Panasonic voor dat het zwartniveau ongekend is en kleuren zeer exact worden weergegeven. Bij de led-tv's gebeurt dit via local dimming.

Bijna alle televisies die Panasonic verkoopt zijn smart-tv's. Het systeem dat Panasonic daarvoor gebruikt, noemen ze My Home Screen. Hier vind je apps waarmee je kunt streamen. Zo kun je Netflix of Disney+ kijken.

Helaas heb je geen garantie dat de apps ook op de lange termijn blijven werken. Zo zijn bij oudere televisies van Panasonic de apps van YouTube en de NPO verdwenen.

De typenummers van de Panasonic televisies geven aan wat voor soort televisie het is. Alle typenummers beginnen met 'TX' gevolgd door de schermgrootte in inches. Daarna staan 2 of 3 letters die iets vertellen over het soort televisie, gevolgd door een aantal cijfers die de serie aanduiden. De eerste letter geeft het jaar van uitbrengen aan. De J staat voor 2021, H voor 2020 en G voor 2019. De tweede letter geeft het type tv aan.

S modellen: geeft aan dat het een full-hd-televisie is, al zijn er ook nog een paar 32 inch tv's met een hd-ready scherm. Soms ontbreekt de S helemaal in de naam. De tv's zijn er in schermmaten van 32 tot 49 inch.

X modellen: dit zijn de ultra-hd-televisies van Panasonic. Het zijn ook allemaal smart-tv's. Deze led-tv's zijn te vinden in beeldmaten vanaf 40 inch.

Z modellen: geeft aan dat om een oled-tv gaat. Dit zijn de topmodellen van het merk: ze hebben allemaal een ultra-hd-4K-oled-scherm en zijn voorzien van allerlei snufjes. Ze zijn te vinden in beeldmaten vanaf 48 inch.

Wat is een goede Panasonic televisie?

De beeldkwaliteit van een tv is het belangrijkst. Panasonic gebruikt een Black Light Motion Rate (BMR)-techniek om het beeld vloeiender te tonen. Een hogere 'BMR-waarde' moet volgens Panasonic er voor zorgen dat het beeld vloeiender oogt. Uit onze test blijkt dat een hogere BMR-waarde het beeld niet altijd vloeiender maakt.

Met een Kies & Koop- of Volledig & Vertrouwd-lidmaatschap kun je zien waar Panasonic goed in is en welke Panasonic tv de beste is.