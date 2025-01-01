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PanasonicTX-55MZW984

Prijs niet beschikbaar

  • Beelddiagonaal (inch):  55 inch
  • Schermtype:  OLED
  • Ultra HD of HD:  4K Ultra HD

Testresultaat

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Geluidskwaliteit
Smart TV
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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Panasonic TX-55MZW984 is een oled-tv met een schermdiagonaal van 140 cm (55 inch) en komt uit 2023. De tv heeft een 4K schermresolutie (3840 x 2160 pixels) en is geschikt voor HDR-beeldmateriaal. Het is een smart-tv met onder meer apps voor Netflix en Youtube. Je verbindt de tv met internet via wifi of een kabel. De tv heeft een geluidssysteem met een opgegeven totaal vermogen van 30 Watt en kan overweg met Dolby Atmos. Er zitten 4 HDMI-ingangen (waaronder een HDMI-ARC/eARC ingang) en 3 usb-poorten op. Daarnaast zitten er een optische digitale geluidsuitgang (Toslink) en een 3,5 mm koptelefoon aansluiting op. Ook kun je een koptelefoon via Bluetooth aansluiten. De tv wordt geleverd met voet en heeft dan een hoogte van 76,5 cm en een breedte van 122,5 cm. Het totale gewicht van de tv is 16,7 kg.

Samenvatting

Beelddiagonaal (inch)
55 inch
Schermtype
OLED
Ultra HD of HD
4K Ultra HD
Schermresolutie
3840 x 2160 pixels
Miniled
Smart TV
Wifi
Aantal HDMI-aansluitingen
4
Aantal USB-poorten
3
Geschikt voor HDR