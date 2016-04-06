Welke aansluitingen heb ik nodig op mijn tv?

Hoe sluit ik mijn apparaten aan?

Er zijn verschillende soorten aansluitingen waarmee je apparaten met je tv kunt verbinden. We leggen voor verschillende apparaten uit welke aansluiting je daarvoor kunt gebruiken.

TV-ontvanger, blu-rayspeler of spelcomputer

Hdmi

Een losse tv-ontvanger van je provider, blu-rayspeler of spelcomputer sluit je vrijwel altijd aan via de hdmi-aansluiting. Een moderne tv heeft meestal 2 tot 4 hdmi-aansluitingen.

Heb je veel verschillende apparaten? Dan kan het handig zijn om een tv te kopen met zoveel mogelijk hdmi-aansluitingen.

Soundbar, geluidssysteem of koptelefoon

Hdmi-ARC

Een soundbar of ander geluidssysteem sluit je steeds vaker aan via hdmi. Je gebruikt dan de speciale hdmi-ARC of hdmi-eARC aansluiting op de tv. Daarbij staat ARC voor Audio Return Channel en eARC voor Enhanced Audio Return Channel (een verbeterde versie van ARC). Op de achterkant van de tv staat welke hdmi-aansluiting geschikt is (zie afbeelding).

Deze aansluiting geeft niet alleen het geluid van de tv door aan de soundbar. De kabel zorgt ook voor communicatie tussen het geluidssysteem en de televisie. Zo kun je met de afstandsbediening van de tv makkelijk het geluid regelen. Je hebt de afstandsbediening van soundbar dan niet meer nodig.

Optische kabel

Wanneer je apparaten niet allebei hdmi-ARC hebben, is een optische kabel (of Toslink kabel) de beste keus. Deze kan het geluidssignaal met zeer hoge kwaliteit doorgeven. Maar je kunt geen andere signalen doorgeven via een optische kabel.

Hierdoor heb je soms wel een extra afstandsbediening nodig voor de soundbar of het geluidssysteem, naast de afstandsbediening van je tv.

Koptelefoon aansluiting (3,5 mm)

Op sommige televisies kun je een koptelefoon aansluiten zodat je televisie kunt kijken zonder je omgeving te storen. Die sluit je aan via de 3,5 mm jack-aansluiting. De kabel zal vaak te kort zijn om op goede afstand van de tv te zitten. Met een verlengkabel ('3,5 mm male naar 3,5 mm female') kun je die afstand alsnog overbruggen.

Sommige televisies kunnen het geluid tegelijk via de speakers én via de koptelefoon laten horen. In onze vergelijker zie je dat onder de productspecificaties van elke geteste televisie.

Bluetooth koptelefoon met tv verbinden

Veel tv's hebben bluetooth waarmee je een draadloze koptelefoon aan de tv kunt koppelen. In de vergelijker staat welke tv's bluetooth ondersteunen. Dat vind je onder de specificaties.

Foto’s en video’s afspelen op je tv

Usb-aansluiting

Met elke moderne tv kun je via de usb-poort foto’s en video’s kijken. Zet de foto’s of video’s op een geheugenstick of harde schijf en sluit deze aan. Soms zijn er verschillen tussen de aansluitingen, dus bekijk de labels goed (zie voorbeeld).

Via het menu van de tv kies je welke media je wilt afspelen. Om de media te kunnen zien moet je televisie het type bestand wel ondersteunen.

Wanneer je het tv-signaal direct ontvangt via de kabel (zonder decoder), kun je met een lege usb-stick of harde schijf vaak ook programma's opnemen.

Hdmi

Foto’s en video’s kun je afspelen op een laptop of computer. Die kun je dan ook aansluiten op de televisie via hdmi. Het beeld van je laptop of computer wordt dan (ook) op de tv getoond. Er zijn ook andere manieren om draadloos te streamen.

Internet: bedraad of via wifi?

Wifi

Alle smart-tv’s kun je via wifi met je thuisnetwerk verbinden. En daarmee met het internet. Dat is makkelijk omdat je dan geen kabel door het huis hoeft te trekken.

Ethernet aansluiting

Smart-tv's hebben vrijwel altijd ook een ethernetaansluiting. Dit wordt vaak met LAN aangeduid op de tv. Hiermee kun je de tv via een ethernetkabel aan de router van je thuisnetwerk koppelen. Dit zorgt vaak voor een wat snellere en stabielere verbinding dan wifi. Dat kan handig zijn als je vaak streamingapps (zoals Netflix) gebruikt en je wifi niet erg snel is.

Tv kijken zonder losse tv-ontvanger

Als je tv wilt kijken zonder losse tv-ontvanger moet je de televisiekabel direct aansluiten op de tv (zie linkerafbeelding onder). Deze kabel heet ook wel coax-kabel. Je gebruikt ‘satellite main’ als je een satellietprovider hebt. Gebruik de ‘air/cable’ aansluiting als je tv kijkt via de kabel of Digitenne.

CI+ module

Wil je ook gecodeerde zenders bekijken, dan heb je een zogenaamde CI+ module nodig. Check bij je provider om welke zenders dat gaat. Deze CI+ module schuif je in de Common Interface van de tv (afbeelding rechts). Je kunt niet bij alle aanbieders tv kijken zonder losse tv-ontvanger.

Lees meer over TV kijken met een CI+ module.



Oudere analoge apparaten

Component en scart

Voor oudere apparaten, zoals een dvd-speler of VHS-recorder, heb je analoge aansluitingen nodig. Deze apparatuur sluit je aan met een scart-aansluiting (rechts op de foto), of met de componentaansluiting (links). Tegenwoordig heeft vrijwel geen enkele tv nog zulke analoge aansluitingen.