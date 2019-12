Welke aansluitingen heb ik nodig op mijn tv?

Hoe sluit ik mijn apparaten aan?

Er zijn allerlei soorten aansluitingen waarmee je apparaten met je tv kunt verbinden. We leggen uit wat de belangrijkste aansluitingen zijn om op te letten.

Decoder, blu-rayspeler of spelcomputer

HDMI

Voor een digitale decoder, blu-rayspeler of spelcomputer gebruik je bijna altijd de HDMI-aansluiting. Een moderne tv heeft meestal 2 tot 4 HDMI-aansluitingen.

Heb je veel verschillende apparaten, dan kan het handig zijn om een tv te kopen met extra veel HDMI-aansluitingen.

Soundbar, geluidssysteem of koptelefoon

HDMI-ARC

Een soundbar of ander geluidssysteem sluit je steeds vaker aan via HDMI. Je gebruikt dan de speciale HDMI-ARC aansluiting. Daarbij staat ARC voor Audio Return Channel. Op de achterkant van de tv staat welke HDMI-aansluiting geschikt is (zie afbeelding).

Deze aansluiting geeft niet alleen het geluid van de tv door aan de soundbar. De kabel zorgt ook voor communicatie tussen het geluidssysteem en de televisie.

Daardoor gaat bijvoorbeeld het volume van het geluidssysteem ook zachter wanneer je het geluid op je tv zachter zet. Je hebt dan alleen de afstandsbediening van de tv nodig om het geluid van de soundbar te regelen en geen extra afstandsbediening voor de speakers.

Optische kabel

Wanneer je apparaten niet allebei HDMI-ARC hebben is een optische kabel (of Toslink kabel) de beste keus. Deze kan het geluidssignaal met zeer hoge kwaliteit doorgeven. Maar het is niet mogelijk om andere signalen door te geven via een optische kabel.

Hierdoor heb je soms wel een extra afstandsbediening nodig voor de soundbar of het geluidssysteem, naast de afstandsbediening van je tv.

3.5 mm aansluiting (koptelefoon aansluiting)

Op sommige televisies kun je een koptelefoon aansluiten zodat je televisie kunt kijken zonder je omgeving te storen. Die sluit je aan via de 3.5 mm jack-aansluiting. De kabel zal vaak te kort zijn om op goede afstand van de tv te zitten, maar met een verlengkabel ('3.5 mm male naar 3.5 mm female') is die afstand alsnog te overbruggen.

Sommige televisies kunnen het geluid tegelijk via de speakers én via de koptelefoon laten horen. In onze vergelijker is dat terug te zien onder de productspecificaties van elke geteste televisie.

Bluetooth

Als je tv bluetooth ondersteunt, kun je ook een draadloze koptelefoon aansluiten. In de vergelijker staat - onder de specificaties - welke tv's bluetooth ondersteunen.

Foto’s en video’s afspelen op je tv

USB-aansluiting

Met elke moderne tv kun je via de usb-poort foto’s en video’s kijken. Zet de foto’s of video’s op een geheugenstick of harde schijf en sluit deze aan. Soms zijn er verschillen tussen de aansluitingen, dus bekijk de labels goed (zie voorbeeld).

Via het menu van de tv kies je welke media je wilt afspelen. Je televisie moet het bestand wel ondersteunen om te werken.

Wanneer je het tv-signaal direct ontvangt via de kabel (zonder decoder), kun je met een lege usb-stick of harde schijf vaak ook programma's opnemen.

HDMI

Om foto’s en video’s af te spelen kun je ook direct een laptop of compter aansluiten op de televisie via HDMI. Het beeld van je laptop of computer wordt dan (ook) op de tv getoond. Dat kan bij oudere apparaten met een VGA-aansluiting. En er zijn ook diverse manieren om draadloos te streamen.

Internet: bedraad of via wifi?

Wifi

Alle smart tv’s kun je via wifi met je thuisnetwerk - en daarmee met het internet - verbinden. Dat is makkelijk omdat je dan geen kabel door het huis hoeft te trekken.

Ethernet aansluiting

Tv's hebben ook een ethernet aansluiting (LAN). Hiermee kun je de tv via een kabel aan de router van je thuisnetwerk koppelen. Dit zorgt vaak voor een wat snellere en stabielere verbinding dan wifi. Dat kan handig zijn als je vaak streamingapps (zoals Netflix) gebruikt en je wifi niet erg snel is.

Tv kijken zonder decoder

Als je tv wilt kijken zonder decoder moet je de televisiekabel direct aansluiten op de tv. Zie linker afbeelding onder. Je gebruikt ‘satellite main’ als je een satellietprovider hebt en de ‘air/cable’ aansluiting als je tv kijkt via de kabel of Digitenne.

Wanneer je ook gecodeerde zenders wil bekijken – check bij je provider welke zenders dat zijn - dan heb je een zogenaamde CI+ module nodig. Deze module schuif je in de Common Interface van de tv (afbeelding rechts). Je kunt niet bij alle providers zonder decoder kijken. Lees meer over TV kijken met een CI+ module.

Satelliet- en kabelaansluiting Common Interface (CI+)

Oudere analoge apparaten

Component en scart

Voor oudere apparaten heb je analoge aansluitingen nodig. Deze apparatuur sluit je aan met een SCART-aansluiting (rechts op de foto), of met de componentaansluiting (links). Steeds minder televisies hebben deze aansluitingen.

Vragen?

Heb je problemen met het aansluiten van een apparaat? In onze community praten consumenten over allerlei onderwerpen met elkaar. Je kunt hier terecht met al je vragen, tips en ervaringen met betrekking tot computers en andere elektronica.

