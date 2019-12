HDMI-kabels: goedkoop of duur?

Wat is HDMI?

HDMI staat voor High Definition Multimedia Interface en met een HDMI-kabel verstuur je zowel digitale audio- als videosignalen. Het ondersteunt:

Standard Definition (sd) video

High Definition (hd) video

Ultra High Definition video (uhd, ook wel 4K genoemd)

Digitale audio

Een HDMI-kabel gebruik je om randapparatuur zoals een losse tv-ontvanger of blu-rayspeler aan de tv te koppelen. HDMI is de meest gangbare aansluiting tussen (u)hd-randapparatuur en je (u)hd-tv. Ook veel laptops hebben inmiddels een HDMI-aansluiting.

Omdat HDMI werkt met een digitaal signaal, levert het een betere beeldkwaliteit dan standaarden die werken met een analoog signaal. Er is namelijk geen vertaling nodig van analoog naar digitaal, wat gunstig is voor de moderne digitale televisies.

Goedkope HDMI-kabel is goed genoeg

HDMI-kabels zijn er in alle prijsklassen: van een paar euro bij de bouwmarkt tot tientallen euro’s in de speciaalzaak. Een goedkope HDMI-kabel is goed genoeg voor iedereen die bijvoorbeeld een blu-rayspeler wilt aansluiten op zijn televisie. Koop wel een zo kort mogelijke HDMI-kabel. Een kabel van 1 of 2 meter is lang genoeg om je apparatuur te kunnen aansluiten. Voor iedere kabel geldt in principe: hoe langer, des te slechter het signaal kan worden.

Als je problemen met het beeld of geluid hebt bij het gebruiken van een goedkope HDMI-kabel, is het wellicht handiger om een (iets) duurdere kabel te kopen.

Tip: vraag in de winkel of het mogelijk is om zo'n duurdere HDMI-kabel thuis uit te proberen. Zo kun je makkelijk achterhalen of de problemen met de kwaliteit van de kabel te maken hebben.

Voorkom een miskoop Met onze test zie je in één oogopslag welke tv's goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen. De beste televisie

Aantal HDMI-aansluitingen op je nieuwe tv

Let er bij de aanschaf van een nieuwe televisie op dat deze voldoende HDMI-aansluitingen heeft om al je (toekomstige) apparatuur aan te sluiten. Heb je te weinig aansluitingen, maak dan gebruik van een HDMI-schakelaar. Op de HDMI-ingangen van deze schakelaar sluit je verschillende apparaten aan. Daarna selecteer je met een drukknop welk apparaat er doorgeschakeld mag worden naar bijvoorbeeld je tv.

Standard en High Speed

Het HDMI-label geeft aan wat de mogelijkheden van de kabel zijn. Dit label vind je terug op de verpakking van de kabel. Met een 'Standard' kabel kijk je HD tv (1080i) en een 'High-Speed' kabel kan overweg met Ultra HD (4K) en HDR. Als er de toevoeging 'with Ethernet' achter staat, laat de kabel ook internetverkeer door. Met elke High Speed HDMI-kabel kun je in principe goed uit de voeten, mits deze niet te lang is. Dit is overigens ook het type dat je verreweg het meest in de winkels aantreft, dus misgrijpen is lastig.

Connectors

Er zijn 4 verschillende HDMI-stekkers:

Reguliere HDMI-aansluiting (deze vind je op televisies, blu-ray-spelers, tv-ontvangers en spelcomputers)

mini-HDMI & micro-HDMI (deze wordt veelal gebruikt op digitale camera's)

HDMI-autoconnector (deze wordt gebruikt in de auto)

Bovenaan de afbeelding een reguliere HDMI-connector en eronder een mini HDMI-connector.