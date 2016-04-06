HDMI-kabels: goedkoop of duur?

Wat is Hdmi?

Hdmi staat voor High Definition Multimedia Interface. Met een hdmi-kabel verstuur je digitale audio- en videosignalen.

Hdmi ondersteunt:

Standard Definition (sd) video

High Definition (hd) video

Ultra High Definition video (ook wel 4K genoemd)

Digitale audio

Hdmi ondersteunt ook ARC. Dat staat voor Audio Return Channel. De meeste tv's hebben een hdmi-aansluiting die dit ondersteunt. Via die aansluiting kun je bijvoorbeeld een soundbar aansluiten. Daarbij stuurt de tv het geluidssignaal via de hdmi-kabel naar de soundbar.

Lees meer over de aansluitingen op een tv.

Randapparatuur koppelen

Een hdmi-kabel gebruik je om randapparatuur aan de tv te koppelen. Bijvoorbeeld een losse tv-ontvanger of blu-rayspeler. Hdmi is de meest gebruikelijke aansluiting tussen de tv en dergelijke randapparatuur. Ook veel computers en laptops hebben een hdmi-aansluiting en kun je dan met een hdmi-kabel op de tv aansluiten.

Digitaal signaal

Hdmi werkt met een digitaal signaal. Er is geen vertaling nodig van analoog naar digitaal. Daarom levert het een betere beeldkwaliteit dan apparaten met een analoog signaal. Handig voor moderne digitale televisies.

Goedkope hdmi-kabel is goed genoeg

Hdmi-kabels zijn er in alle prijsklassen: van een paar euro bij de bouwmarkt tot tientallen euro’s in de speciaalzaak. Ga in eerste instantie voor een goedkope hdmi-kabel, ongeacht het merk. Dat werkt prima als je bijvoorbeeld een tv-ontvanger of blu-rayspeler wil aansluiten op je televisie.

Kies daarbij een zo kort mogelijke hdmi-kabel. Een kabel van 1 of 2 meter is vaak lang genoeg om je apparatuur aan te sluiten. Als je een meterslange hdmi-kabel gebruikt, kan het signaal soms wel problemen geven.

Heb je problemen met het beeld of geluid? Ga dan voor een wat duurdere hdmi-kabel. Tip: vraag in de winkel of je zo'n duurdere hdmi-kabel thuis mag uitproberen. Zo ontdek je makkelijk of de problemen door de kwaliteit van de kabel komen.

Aantal hdmi-aansluitingen op je nieuwe tv

Check bij het kopen van een nieuwe televisie of deze genoeg hdmi-aansluitingen heeft voor al je (toekomstige) apparatuur.

Gebruik een hdmi-schakelaar als je te weinig aansluitingen hebt. Op de hdmi-ingangen van deze schakelaar sluit je verschillende apparaten aan. Met een drukknop kies je welk apparaat doorschakelt naar bijvoorbeeld je tv.

Standard en High Speed labels

Er zijn ook labels voor hdmi. Dat label geeft de mogelijkheden van de hdmi-kabel aan. Je hebt de labels 'Standard' en 'High Speed'. Het label vind je op de verpakking van de hdmi-kabel.

Met een Standard-kabel kijk je hd tv (1080i). Een High-Speed-kabel toont Ultra HD (4K) en HDR. Als er op het label de toevoeging 'with Ethernet' staat, laat de kabel ook internetverkeer door. Elke hdmi-kabel met High Speed is prima, als deze niet te lang is. Dit type zie je ook het meest in de winkels. Een goede keuze is dus makkelijk gemaakt.

Verschillende hdmi-stekkers

Er zijn 4 verschillende hdmi-stekkers:

Standaard hdmi-aansluiting: deze vind je op televisies, blu-ray-spelers, tv-ontvangers en spelcomputers.

Mini-hdmi en micro-hdmi: deze wordt vaak gebruikt op digitale camera's.

Hdmi-autoconnector: deze wordt gebruikt in de auto.

Afbeelding toont bovenaan een standaard hdmi-stekker en onderaan een mini hdmi-stekker.