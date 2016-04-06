Tv-scherm schoonmaken

Ons advies: maak zo je tv-scherm schoon

De beste manier om je tv-scherm schoon te maken is met een licht vochtig microvezeldoekje. Het verwijdert afdrukken van vette vingers en neemt het stof op. Bespaar dus geld en moeite en koop geen speciale tv-schoonmaakmiddelen.

In 4 stappen een schone tv

Het schoonmaken van je tv is heel simpel:

Zet de tv uit en laat hem afkoelen. Maak een microvezeldoekje licht vochtig met water om stof en vingerafdrukken te verwijderen. Wring het doekje goed uit. Zo zorg je ervoor dat er geen water in de rand van de tv kan lopen. Veeg niet te hard met het doekje over het scherm. Liever vaker zachtjes, dan 1 keer hard. Zo heb je de minste kans op beschadiging.

Schoonmaakmiddelen voor je tv-scherm

Er bestaan allerlei schoonmaakmiddelen voor televisies:

Doekjes (zowel droog als vochtig)

Sprays, vaak met een meegeleverd doekje

Foam

Gels

Prijs

Je vindt deze middeltjes bij elektronicazaken en huishoudwinkels. De prijzen lopen uiteen van €0,50 tot €17,50.

Uitgeprobeerd

We hebben verschillende schoonmaakmiddelen voor beeldschermen uitgeprobeerd, zoals speciale doekjes, sprays en foams. Vrijwel alle middeltjes kregen de tv-schermen aardig schoon. Toch zijn het niet allemaal aanraders.

Niet direct op het scherm spuiten

Zo adviseren sommige merken hun spray of foam direct op het scherm te spuiten en dan uit te vegen. Dit raden we echt af. Er mag geen vocht tussen het tv-scherm en de omranding komen. Maak dus altijd het doekje vochtig en spuit het middel niet meteen op het scherm.

Doekjes

Er zijn ook vochtige en droge doekjes te koop, maar deze werken niet zo goed. Ze zijn ook vaak te klein om een groot tv-scherm goed schoon te krijgen. In de speciale vochtige doekjes zit vaak veel schoonmaakmiddel. Dit laat resten op het scherm achter.

Microvezeldoek

Maar schoonmaken kan natuurlijk ook met een gewoon microvezeldoekje dat je licht vochtig maakt. Of met een huis-, tuin- en keukenmiddeltje, zoals azijn, ruitenreiniger of een brilpoetsdoekje.