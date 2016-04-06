Tv-scherm schoonmaken

Arjen Oving Expert televisiesBijgewerkt op:22 mei 2026
De beste manier om je tv-scherm schoon te maken is met een licht vochtig microvezeldoekje. Het verwijdert afdrukken van vette vingers en neemt het stof op. Bespaar dus geld en moeite en koop geen speciale tv-schoonmaakmiddelen.
Het schoonmaken van je tv is heel simpel:
Er bestaan allerlei schoonmaakmiddelen voor televisies:
Je vindt deze middeltjes bij elektronicazaken en huishoudwinkels. De prijzen lopen uiteen van €0,50 tot €17,50.
We hebben verschillende schoonmaakmiddelen voor beeldschermen uitgeprobeerd, zoals speciale doekjes, sprays en foams. Vrijwel alle middeltjes kregen de tv-schermen aardig schoon. Toch zijn het niet allemaal aanraders.
Zo adviseren sommige merken hun spray of foam direct op het scherm te spuiten en dan uit te vegen. Dit raden we echt af. Er mag geen vocht tussen het tv-scherm en de omranding komen. Maak dus altijd het doekje vochtig en spuit het middel niet meteen op het scherm.
Er zijn ook vochtige en droge doekjes te koop, maar deze werken niet zo goed. Ze zijn ook vaak te klein om een groot tv-scherm goed schoon te krijgen. In de speciale vochtige doekjes zit vaak veel schoonmaakmiddel. Dit laat resten op het scherm achter.
Maar schoonmaken kan natuurlijk ook met een gewoon microvezeldoekje dat je licht vochtig maakt. Of met een huis-, tuin- en keukenmiddeltje, zoals azijn, ruitenreiniger of een brilpoetsdoekje.