Tv-scherm schoonmaken

Doekjes, sprays of een gel: in de winkels is allerlei spul te koop om een televisie schoon te maken. Maar wat is de beste manier om de tv stofvrij en zonder vette vingers te krijgen?

Ons advies: maak zo je tv-scherm schoon

De beste manier om je tv-scherm schoon te maken is met een licht vochtig microvezeldoekje. Afdrukken van vette vingers gaan er gemakkelijk af en het stof wordt opgenomen. Bespaar dus geld en moeite en koop geen speciale tv-schoonmaakmiddelen.

Het schoonmaken van je tv is heel simpel:

Zet de tv uit en laat hem afkoelen. Maak een microvezeldoekje licht vochtig met water om stof en vingerafdrukken te verwijderen. Wring het doekje goed uit om ervoor te zorgen dat er geen water in de rand van de tv kan lopen. Veeg niet te hard met het doekje over het scherm. Liever vaker zachtjes, dan één keer hard. Zo heb je de minste kans op beschadiging.

Soorten schoonmaakmiddelen

Er bestaan allerlei schoonmaakmiddelen voor televisies:

Doekjes (zowel droog als vochtig)

Sprays, vaak met een meegeleverd doekje

Foam

Gels

Je vindt deze middeltjes bij elektronicazaken en huishoudwinkels en de prijzen lopen uiteen van €0,50 tot €17,50. Maar schoonmaken kan natuurlijk ook met een gewoon microvezeldoekje. Of met een huis-, tuin- en keukenmiddeltje, zoals azijn, ruitenreiniger en brilpoetsdoekjes.

Tv-schoonmaakmiddelen getest

We hebben 18 schoonmaakmiddelen voor beeldschermen getest, zoals speciale doekjes, sprays en foams. Vrijwel alle middeltjes kregen de tv-schermen aardig schoon. Toch zijn het niet allemaal aanraders. Zo adviseren sommige merken hun spray of foam direct op het scherm te spuiten en dan uit te vegen. Dit raden we zeer af, omdat er mag geen vocht tussen het tv-scherm en de omranding komen. Maak dus altijd het doekje vochtig en spuit niet rechtstreeks op het scherm.

De vochtige en droge doekjes werken niet zo goed. Ze zijn ook vaak te klein om een groot tv-scherm goed schoon te krijgen. De speciale vochtige doekjes bevatten vaak wat veel schoonmaakmiddel, dat laat resten achter op het scherm.

Voor de test hebben we 6 lcd-tv's voorzien van stof en vingerafdrukken en zijn we vervolgens gaan poetsen met de verschillende speciale middeltjes. Het resultaat vergeleken we met tv's die waren schoongemaakt met een licht vochtig microvezeldoekje, of met azijn, ruitenreiniger of allesreiniger.

